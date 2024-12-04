Самая полезная каша, о которой все забыли – готовим идеальный завтрак

Девушка с тарелкой. Фото: Freepik

Забытая, но невероятно полезная! Эта каша удивит вас своими свойствами и станет любимым завтраком для всей семьи. Простой рецепт и польза в каждой ложке — узнайте больше.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

пшено — 200 г;

соль — 5 г;

масло сливочное — 50 г;

вода 600 мл.

Способ приготовления

Перед началом подготовьте необходимые ингредиенты: пшено, воду, соль и сливочное масло. Выберите кастрюлю с толстым дном, которая обеспечит равномерный нагрев. Лучше использовать посуду из нержавеющей стали, керамики или чугуна. Эмалированная посуда не рекомендуется из-за риска пригорания каши.

Пшено в воде. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготовления используйте мелкую крупу высокого качества. Обращайте внимание на срок годности — чем свежее пшено, тем лучше будет результат. Старые крупы могут иметь горький вкус. Выбирайте зерна круглой формы, без шелухи, примесей или следов повреждений.

Пшено и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Вскипятите воду и залейте пшено в миске. Перемешайте, чтобы удалить пыль и оставьте на 5 минут. Слейте воду, снова залейте крутым кипятком и оставьте еще на 5 минут. Промойте крупу под теплой проточной водой через сито с мелкими отверстиями.

Пшено и сливочное масло. Фото: smachnenke.com.ua

Поместите пшено в подготовленную кастрюлю. Вскипятите воду и залейте крупу, добавьте соль по вкусу и тщательно перемешайте. Поставьте кастрюлю на мощный огонь и доведите до кипения. После закипания убавьте огонь до среднего и варите 15 минут, периодически помешивая.

Готовая каша. Фото: smachnenke.com.ua

Когда вода почти улетучится, добавьте кусочки сливочного масла, накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 15 минут. За это время крупа станет мягкой, а масло равномерно распределится. После настаивания перемешайте кашу. Пшенная каша готова к подаче. Ее можно подсолить или подсластить по вкусу, а также добавить любимые добавки: ягоды, мед или сухофрукты. Результат — рассыпчатая, нежная и питательная каша, которая станет отличным завтраком для всей семьи.

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