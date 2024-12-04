Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак arrow

Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

4 декабря 2024 06:12
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Самая полезная каша, о которой все забыли – готовим идеальный завтрак
Девушка с тарелкой. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Забытая, но невероятно полезная! Эта каша удивит вас своими свойствами и станет любимым завтраком для всей семьи. Простой рецепт и польза в каждой ложке — узнайте больше.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • пшено — 200 г;
  • соль — 5 г;
  • масло сливочное — 50 г;
  • вода 600 мл.

Способ приготовления

Перед началом подготовьте необходимые ингредиенты: пшено, воду, соль и сливочное масло. Выберите кастрюлю с толстым дном, которая обеспечит равномерный нагрев. Лучше использовать посуду из нержавеющей стали, керамики или чугуна. Эмалированная посуда не рекомендуется из-за риска пригорания каши.

как приготовить пшено
Пшено в воде. Фото: smachnenke.com.ua

Для приготовления используйте мелкую крупу высокого качества. Обращайте внимание на срок годности — чем свежее пшено, тем лучше будет результат. Старые крупы могут иметь горький вкус. Выбирайте зерна круглой формы, без шелухи, примесей или следов повреждений.

как приготовить пшено рецепт
Пшено и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Вскипятите воду и залейте пшено в миске. Перемешайте, чтобы удалить пыль и оставьте на 5 минут. Слейте воду, снова залейте крутым кипятком и оставьте еще на 5 минут. Промойте крупу под теплой проточной водой через сито с мелкими отверстиями.

как приготовить пшено рецепт на завтрак
Пшено и сливочное масло. Фото: smachnenke.com.ua

Поместите пшено в подготовленную кастрюлю. Вскипятите воду и залейте крупу, добавьте соль по вкусу и тщательно перемешайте. Поставьте кастрюлю на мощный огонь и доведите до кипения. После закипания убавьте огонь до среднего и варите 15 минут, периодически помешивая.

как приготовить быстро пшено рецепт
Готовая каша. Фото: smachnenke.com.ua

Когда вода почти улетучится, добавьте кусочки сливочного масла, накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 15 минут. За это время крупа станет мягкой, а масло равномерно распределится. После настаивания перемешайте кашу. Пшенная каша готова к подаче. Ее можно подсолить или подсластить по вкусу, а также добавить любимые добавки: ягоды, мед или сухофрукты. Результат — рассыпчатая, нежная и питательная каша, которая станет отличным завтраком для всей семьи.

Раньше мы писали о ленивом хачапури с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.

Еще мы писали о хачапури на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.

здоровье рецепты каша пшено идея для завтрака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Украинцы могут выгодно продать лом алюминия — цены за 1 кг

06:33 Оппозиция призвала президента Южной Кореи уйти в отставку

06:30 Повторные штрафы от ТЦК за неявку по повестке — нюансы

06:30 Цены на сою снова меняются — что происходит со стоимостью зерна

06:30 Усик рассказал, почему к нему приезжал Леннокс Льюис

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

06:10 Пенсии участников боевых действий — какие условия и суммы

06:01 "Зимова єПідтримка" через Ощадбанк — когда придут деньги

05:47 Мужчинам за границей удваивают штрафы за неявку в ТЦК — детали

06:40 Украинцы могут выгодно продать лом алюминия — цены за 1 кг

06:33 Оппозиция призвала президента Южной Кореи уйти в отставку

06:30 Повторные штрафы от ТЦК за неявку по повестке — нюансы

06:30 Цены на сою снова меняются — что происходит со стоимостью зерна

06:30 Усик рассказал, почему к нему приезжал Леннокс Льюис

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

06:10 Пенсии участников боевых действий — какие условия и суммы

06:01 "Зимова єПідтримка" через Ощадбанк — когда придут деньги

05:47 Мужчинам за границей удваивают штрафы за неявку в ТЦК — детали

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету