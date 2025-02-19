Найкорисніший салат у світі Молодість — секрети вітамінного складу

Овочевий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Хочете зарядитися вітамінами та покращити самопочуття? Салат "Молодість" — це справжній коктейль користі, який зміцнює організм, надає сил і підтримує красу. Простий у приготуванні, він стане чудовим доповненням до вашого раціону.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

капуста — 700 г;

зелена цибуля — 50 г;

яблуко кисле — 150 г;

морква сира — 150 г;

чорний перець — 0,5 ч. л.;

гострий перець — за смаком;

сіль — 1,5 ч. л.

Для заправки:

гірчиця — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сік лимона — 0,5 шт.;

олія — 4-5 ст. л.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту, посипати сіллю та ретельно пом’яти руками, щоб вона пустила сік.

Нарізана капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Залишити на кілька хвилин, потім злити зайву рідину і перекласти капусту в салатницю. Дрібно нарізати зелену цибулю, натерти яблуко і моркву на тертці, додати до капусти.

Терта морква. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати заправку: змішати гірчицю, цукор, лимонний сік та олію до однорідності.

Додавання заправки. Фото: gospodynka.com.ua

Додати чорний і гострий перець за смаком. Полити салат заправкою, добре перемішати і подавати до столу.

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