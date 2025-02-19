Найкорисніший салат у світі Молодість — секрети вітамінного складу

Найкорисніший салат в світі "Молодість" — вітамінний склад
Хочете зарядитися вітамінами та покращити самопочуття? Салат "Молодість" — це справжній коктейль користі, який зміцнює організм, надає сил і підтримує красу. Простий у приготуванні, він стане чудовим доповненням до вашого раціону.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- капуста — 700 г;
- зелена цибуля — 50 г;
- яблуко кисле — 150 г;
- морква сира — 150 г;
- чорний перець — 0,5 ч. л.;
- гострий перець — за смаком;
- сіль — 1,5 ч. л.
Для заправки:
- гірчиця — 0,5 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сік лимона — 0,5 шт.;
- олія — 4-5 ст. л.
Спосіб приготування
Нашаткувати капусту, посипати сіллю та ретельно пом’яти руками, щоб вона пустила сік.
Залишити на кілька хвилин, потім злити зайву рідину і перекласти капусту в салатницю. Дрібно нарізати зелену цибулю, натерти яблуко і моркву на тертці, додати до капусти.
Приготувати заправку: змішати гірчицю, цукор, лимонний сік та олію до однорідності.
Додати чорний і гострий перець за смаком. Полити салат заправкою, добре перемішати і подавати до столу.
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