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Найкорисніший салат в світі "Молодість" — вітамінний склад

19 лютого 2025 13:06
Марина Євтягіна - Редактор
Найкорисніший салат у світі Молодість — секрети вітамінного складу
Овочевий салат. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Хочете зарядитися вітамінами та покращити самопочуття? Салат "Молодість" — це справжній коктейль користі, який зміцнює організм, надає сил і підтримує красу. Простий у приготуванні, він стане чудовим доповненням до вашого раціону.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • капуста — 700 г;
  • зелена цибуля — 50 г;
  • яблуко кисле — 150 г;
  • морква сира — 150 г;
  • чорний перець — 0,5 ч. л.;
  • гострий перець — за смаком;
  • сіль — 1,5 ч. л.

Для заправки:

  • гірчиця — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сік лимона — 0,5 шт.;
  • олія — 4-5 ст. л.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту, посипати сіллю та ретельно пом’яти руками, щоб вона пустила сік. 

рецепт вітамінного салату
Нарізана капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Залишити на кілька хвилин, потім злити зайву рідину і перекласти капусту в салатницю. Дрібно нарізати зелену цибулю, натерти яблуко і моркву на тертці, додати до капусти.

рецепт вітамінного салату з капустою
Терта морква. Фото: gospodynka.com.ua

Приготувати заправку: змішати гірчицю, цукор, лимонний сік та олію до однорідності. 

простий рецепт вітамінного салату з капустою
Додавання заправки. Фото: gospodynka.com.ua

Додати чорний і гострий перець за смаком. Полити салат заправкою, добре перемішати і подавати до столу. 

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