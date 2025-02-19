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Самый полезный салат в мире "Молодость" — витаминный состав

19 февраля 2025 13:06
Марина Евтягина - Редактор
Самый полезный салат в мире Молодость — секреты витаминного состава
Овощной салат. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Хотите зарядиться витаминами и улучшить самочувствие? Салат "Молодость" — это настоящий коктейль пользы, который укрепляет организм, придает сил и поддерживает красоту. Простой в приготовлении, он станет прекрасным дополнением к вашему рациону.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • капуста — 700 г;
  • зеленый лук — 50 г;
  • яблоко кислое — 150 г;
  • морковь сырая — 150 г;
  • черный перец — 0,5 ч. л.;
  • острый перец — по вкусу;
  • соль — 1,5 ч. л.

Для заправки:

  • горчица — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • сок лимона — 0,5 шт.;
  • растительное масло — 4-5 ст. л.

Способ приготовления

Нашинковать капусту, посыпать солью и тщательно помять руками, чтобы она пустила сок.

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Нарезанная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Оставить на несколько минут, затем слить лишнюю жидкость и переложить капусту в салатницу. Мелко нарезать зеленый лук, натереть яблоко и морковь на терке, добавить к капусте.

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Тертая морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить заправку: смешать горчицу, сахар, лимонный сок и масло до однородности.

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Добавление заправки. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить черный и острый перец по вкусу. Полить салат заправкой, хорошо перемешать и подавать к столу.

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