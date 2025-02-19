Самый полезный салат в мире Молодость — секреты витаминного состава

Самый полезный салат в мире "Молодость" — витаминный состав
Хотите зарядиться витаминами и улучшить самочувствие? Салат "Молодость" — это настоящий коктейль пользы, который укрепляет организм, придает сил и поддерживает красоту. Простой в приготовлении, он станет прекрасным дополнением к вашему рациону.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- капуста — 700 г;
- зеленый лук — 50 г;
- яблоко кислое — 150 г;
- морковь сырая — 150 г;
- черный перец — 0,5 ч. л.;
- острый перец — по вкусу;
- соль — 1,5 ч. л.
Для заправки:
- горчица — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- сок лимона — 0,5 шт.;
- растительное масло — 4-5 ст. л.
Способ приготовления
Нашинковать капусту, посыпать солью и тщательно помять руками, чтобы она пустила сок.
Оставить на несколько минут, затем слить лишнюю жидкость и переложить капусту в салатницу. Мелко нарезать зеленый лук, натереть яблоко и морковь на терке, добавить к капусте.
Приготовить заправку: смешать горчицу, сахар, лимонный сок и масло до однородности.
Добавить черный и острый перец по вкусу. Полить салат заправкой, хорошо перемешать и подавать к столу.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных салатов
Вкусный салат из свеклы — секретный рецепт из известного ресторана.
Также советуем обратить внимание на салат с ананасами, копченой курицей, сыром и морковью по-корейски.
Еще мы писали рецепт салата "Валя", который давно превзошел "Цезарь" — король на столе.
А этот рецепт салата заменит винегрет и селедку под шубой.
Читайте Новини.LIVE!