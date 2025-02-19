Самый полезный салат в мире Молодость — секреты витаминного состава

Овощной салат. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите зарядиться витаминами и улучшить самочувствие? Салат "Молодость" — это настоящий коктейль пользы, который укрепляет организм, придает сил и поддерживает красоту. Простой в приготовлении, он станет прекрасным дополнением к вашему рациону.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

капуста — 700 г;

зеленый лук — 50 г;

яблоко кислое — 150 г;

морковь сырая — 150 г;

черный перец — 0,5 ч. л.;

острый перец — по вкусу;

соль — 1,5 ч. л.

Для заправки:

горчица — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

сок лимона — 0,5 шт.;

растительное масло — 4-5 ст. л.

Способ приготовления

Нашинковать капусту, посыпать солью и тщательно помять руками, чтобы она пустила сок.

Нарезанная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Оставить на несколько минут, затем слить лишнюю жидкость и переложить капусту в салатницу. Мелко нарезать зеленый лук, натереть яблоко и морковь на терке, добавить к капусте.

Тертая морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Приготовить заправку: смешать горчицу, сахар, лимонный сок и масло до однородности.

Добавление заправки. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить черный и острый перец по вкусу. Полить салат заправкой, хорошо перемешать и подавать к столу.

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