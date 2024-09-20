Найкраща галета з кілограмом цибулі — покроковий рецепт приготування

Галета з цибулі. Фото: Скриншот YouTube @Karinakostenko

Якщо у вас є кілограм цибулі і бажання приготувати щось смачне, спробуйте зробити ніжну галету! Ця ароматна страва перетворить звичайну цибулю на вишуканий делікатес. Простий рецепт і мінімум інгредієнтів — і у вас на столі легка й апетитна випічка, яка здивує навіть гурманів.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Каріна Костенко.

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Вам знадобиться:

190 г борошна;

110 г сиру;

115 г масла;

2 ст л цукру;

60 г холодної води;

дрібка солі;

дрібка молотого перцю.

Для цибулі:

1 кг цибулі;

50 г масла;

чашка бульйону (додавати за потреби, можливо все не використаєте);

дрібка солі;

дрібка молотого перцю;

чебрець.

Зверху:

20 г тертого сиру.

Спосіб приготування

Холодне масло наріжте на кубики. Краще кубики поставити в морозилку хвилин на 15. Сир натріть і поєднайте у мисці з борошном, сіллю, перцем, цукром і холодним маслом. Все перемішайте, а потім почніть роздавлювати кубики масла, поки великих шматків не залишиться. Додайте холодну воду, перемішайте, насипте тісто на харчову плівку і з її допомоги зліпіть в єдиний цілісний шмат тіста. Загорніть в плівку і покладіть в холодильник на 4 години.

Масло та сир. Фото: Скриншот YouTube @Karinakostenko

Наріжте кг цибулі як показала на відео. Нагрійте пательню, киньте в неї 50 г масла, як розтопиться туди ж і цибулю. Вогонь має бути середній-високий. Посоліть-поперчіть-додайте чебрець і залиште цибулю в спокої хвилини на дві. Перемішайте і знову залиште в спокої.

Тісто для галети. Фото: Скриншот YouTube @Karinakostenko

Робіть так поки на дні пательні не почне формуватись засмажена скоринка, тоді почніть додавати трошки бульйону. І повторюйте всі ці дії поки цибуля не буде готова — орієнтуйтесь на те як вона виглядає у відео. Перекладіть на тарілку щоб охолонула трохи.

Смажена цибуля. Фото: Скриншот YouTube @Karinakostenko

Духовку нагрійте до 190 ºС. Тісто дістати з холодильника, притрусити добре борошном і розкатуємо в пласт шириною десь 5 мм.

Приготування галети. Фото: Скриншот YouTube @Karinakostenko

Зверху викласти цибулю, загорнути краї і в духовку на 40 хвилин. Натріть залишок сиру. Дістати, притрусити тертим сиром і закиньте в духовку поки не розплавиться.

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