Лучшая галета с килограммом лука – пошаговый рецепт приготовления

Галета из лука. Фото: Скриншот YouTube @Karinakostenko

Если у вас есть килограмм лука и желание приготовить что-нибудь вкусное, попробуйте сделать нежную галету! Это ароматное блюдо превратит обычный лук в изысканный деликатес. Простой рецепт и минимум ингредиентов — и у вас на столе легкая и аппетитная выпечка, которая удивит даже гурманов.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карина Костенко.

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Вам понадобится:

190 г муки;

110 г творога;

115 г масла;

2 ст л сахара;

60 г холодной воды;

щепотка соли;

щепотка молотого перца.

Для лука:

1 кг лука;

50 г масла;

чашка бульона (добавлять по необходимости, возможно все не используете);

щепотка соли;

щепотка молотого перца;

чабрец.

Сверху:

20 г тертого творога.

Способ приготовления

Холодное масло нарежьте на кубики. Лучше поставить кубики в морозилку минут на 15. Сыр натрите и соедините в миске с мукой, солью, перцем, сахаром и холодным маслом. Все перемешайте, а затем начните раздавливать кубики масла, пока больших кусков не останется. Добавьте холодную воду, перемешайте, насыпьте тесто на пищевую пленку и с ее помощью слепите в единый цельный кусок теста. Заверните в пленку и уложите в холодильник на 4 часа.

Масло и творог. Фото: Скриншот YouTube @Karinakostenko

Нарежьте кг лука как показало на видео. Нагрейте сковороду, бросьте в нее 50 г масла, как растопится туда же и лук. Огонь должен быть средний-высокий. Посолите-поперчите-добавьте чабрец и оставьте лук в покое минуты на две. Перемешайте и снова оставьте в покое.

Тесто для галеты. Фото: Скриншот YouTube @Karinakostenko

Делайте так, пока на дне сковороды не начнет формироваться зажаренная корочка, тогда начните добавлять немного бульона. И повторяйте все эти действия пока лук не будет готов – ориентируйтесь на то как он смотрится в видео. Переложите на тарелку, чтобы остыло немного.

Жареный лук. Фото: Скриншот YouTube @Karinakostenko

Духовку нагрейте до 190 ºС. Тесто достать из холодильника, посыпать хорошо мукой и раскатываем в пласт шириной где-то 5 мм.

Приготовление галеты. Фото: Скриншот YouTube @Karinakostenko

Сверху выложить лук, завернуть края и в духовку на 40 минут. Натрите остаток творога. Достать, посыпать тертым сыром и закиньте в духовку пока не расплавится.

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