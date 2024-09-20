Лучшая галета с килограммом лука – пошаговый рецепт приготовления

Лучшее что вы можете сделать с килограммом лука — вкусная галета
Если у вас есть килограмм лука и желание приготовить что-нибудь вкусное, попробуйте сделать нежную галету! Это ароматное блюдо превратит обычный лук в изысканный деликатес. Простой рецепт и минимум ингредиентов — и у вас на столе легкая и аппетитная выпечка, которая удивит даже гурманов.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карина Костенко.
Вам понадобится:
- 190 г муки;
- 110 г творога;
- 115 г масла;
- 2 ст л сахара;
- 60 г холодной воды;
- щепотка соли;
- щепотка молотого перца.
Для лука:
- 1 кг лука;
- 50 г масла;
- чашка бульона (добавлять по необходимости, возможно все не используете);
- щепотка соли;
- щепотка молотого перца;
- чабрец.
Сверху:
- 20 г тертого творога.
Способ приготовления
Холодное масло нарежьте на кубики. Лучше поставить кубики в морозилку минут на 15. Сыр натрите и соедините в миске с мукой, солью, перцем, сахаром и холодным маслом. Все перемешайте, а затем начните раздавливать кубики масла, пока больших кусков не останется. Добавьте холодную воду, перемешайте, насыпьте тесто на пищевую пленку и с ее помощью слепите в единый цельный кусок теста. Заверните в пленку и уложите в холодильник на 4 часа.
Нарежьте кг лука как показало на видео. Нагрейте сковороду, бросьте в нее 50 г масла, как растопится туда же и лук. Огонь должен быть средний-высокий. Посолите-поперчите-добавьте чабрец и оставьте лук в покое минуты на две. Перемешайте и снова оставьте в покое.
Делайте так, пока на дне сковороды не начнет формироваться зажаренная корочка, тогда начните добавлять немного бульона. И повторяйте все эти действия пока лук не будет готов – ориентируйтесь на то как он смотрится в видео. Переложите на тарелку, чтобы остыло немного.
Духовку нагрейте до 190 ºС. Тесто достать из холодильника, посыпать хорошо мукой и раскатываем в пласт шириной где-то 5 мм.
Сверху выложить лук, завернуть края и в духовку на 40 минут. Натрите остаток творога. Достать, посыпать тертым сыром и закиньте в духовку пока не расплавится.
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