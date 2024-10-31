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Найкращі напої для міцного сну — що випити, щоб швидко заснути

31 жовтня 2024 20:01
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Найкращі напої для міцного сну – що випити, щоб швидко заснути
Напій з молоком. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте способи швидше заснути? Дізнайтеся про найкращі напої, які сприяють міцному сну та допомагають розслабитися перед сном. Прості та корисні рекомендації для покращення вашого нічного відпочинку.

Новини.LIVE. розкажуть, які напої допоможуть вам швидше заснути та насолодитися спокійним, міцним сном.

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Коли йдеться про якісний відпочинок, важливим фактором є те, як легко ми засинаємо. Іноді через стрес, втому або навіть неправильне харчування наш організм може чинити опір природному процесу засинання. У такі моменти на допомогу можуть прийти правильні напої, які сприяють розслабленню та підготовці організму до сну.

Тепле молоко

Тепле молоко здавна відоме як один із найкращих напоїв для міцного сну. Воно містить триптофан — амінокислоту, яка допомагає виробляти серотонін та мелатонін — гормони, що сприяють розслабленню та здоровому сну. Склянка теплого молока перед сном заспокоїть нервову систему і зробить засинання легшим. Додатково можна додати трохи меду, кориці або ванілі для аромату та покращення смаку.

Ромашковий чай

Ромашка — це класичний трав'яний напій, відомий своїми заспокійливими властивостями. Чай з ромашки має м'який седативний ефект, знижує тривожність і допомагає швидше розслабитися. Регулярне вживання ромашкового чаю перед сном покращує якість сну, знімаючи напругу після довгого дня. Крім того, ромашка допомагає зменшити запалення та полегшує травлення, що також сприяє більш спокійному сну.

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Чай та печиво. Фото: Freepik

М'ятний чай

М'ята — ще одна рослина, яка відома своїми розслаблювальними властивостями. Чашка м'ятного чаю перед сном не лише розслабить м'язи, а й заспокоїть розум. М'ята сприяє зниженню стресу, що позитивно позначається на сні. До того ж, м'ятний чай корисний для шлунково-кишкового тракту і допомагає при проблемах травлення, які можуть перешкодити спокійному відпочинку.

Кокосова вода

Кокосова вода — напій, який допомагає відновити баланс електролітів і містить магній — мінерал, який розслаблює м'язи та нервову систему. Випиваючи кокосову воду перед сном, можна знизити рівень кортизолу — гормону стресу, що сприяє спокійнішому і глибшому сну.

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Чай з лимоном. Фото: Freepik

Мигдальне молоко

Мигдальне молоко — відмінний рослинний варіант для тих, хто уникає коров'ячого молока. Воно містить магній та триптофан, які допомагають розслабитися та засипати швидше. Цей напій корисний не тільки для сну, але і для загального стану організму, оскільки є джерелом корисних жирів і вітамінів.

Тепла вода з лимоном

Якщо хочете щось легке та заспокійливе, спробуйте випити теплу воду з лимоном. Лимонна вода не тільки очищає організм, а й сприяє розслабленню нервової системи. Цей напій можна доповнити ложкою меду для надання м'якого смаку.

Вишневий сік

Вишневий сік — один з небагатьох натуральних продуктів, багатих на мелатонін, який безпосередньо впливає на регулювання сну. Вживання склянки вишневого соку за кілька годин до сну допоможе налагодити режим засинання і поліпшити якість сну.

Золоте молоко

"Золоте молоко" — це напій на основі теплого молока з додаванням куркуми. Куркума має протизапальні та антиоксидантні властивості, що сприяє загальному зміцненню здоров'я. Цей напій допомагає розслабитися та сприяє глибшому сну. Для посилення ефекту можна додати до напою трохи кориці або імбиру.

Поради щодо вживання напоїв для сну

Не перестарайтеся. Важливо пам'ятати, що навіть корисних напоїв не варто пити у великій кількості перед сном, щоб уникнути частих пробуджень через необхідність відвідати туалет.

Переконайтеся у натуральності. Вибирайте напої, які містять мінімальну кількість цукру та добавок.

Пийте за 30-60 хвилин до сну. Це допоможе організму краще засвоїти напій та підготуватися до сну.

Включивши у свій вечірній ритуал один із цих напоїв, ви зможете не лише швидше заснути, а й покращити якість нічного відпочинку.

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