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Лучшие напитки для крепкого сна — что выпить, чтобы быстро уснуть

31 октября 2024 20:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Лучшие напитки для крепкого сна — что выпить, чтобы быстро заснуть
Напиток с молоком. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете способы быстрее заснуть? Узнайте о лучших напитках, которые способствуют крепкому сну и помогают расслабиться перед сном. Простые и полезные рекомендации для улучшения вашего ночного отдыха.

Новини.LIVE. расскажут, какие напитки помогут вам быстрее заснуть и насладиться спокойным, крепким сном.

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Когда речь заходит о качественном отдыхе, важным фактором является то, как легко мы засыпаем. Иногда из-за стресса, усталости или даже неправильного питания наш организм может сопротивляться естественному процессу засыпания. В такие моменты на помощь могут прийти правильные напитки, которые способствуют расслаблению и подготовке организма ко сну. 

Тёплое молоко

Тёплое молоко издавна известно как один из лучших напитков для крепкого сна. Оно содержит триптофан — аминокислоту, которая помогает вырабатывать серотонин и мелатонин — гормоны, способствующие расслаблению и здоровому сну. Стакан тёплого молока перед сном успокоит нервную систему и сделает засыпание более лёгким. Дополнительно можно добавить немного мёда, корицы или ванили для аромата и улучшения вкуса.

Ромашковый чай

Ромашка — это классический травяной напиток, известный своими успокаивающими свойствами. Чай из ромашки обладает мягким седативным эффектом, снижает тревожность и помогает быстрее расслабиться. Регулярное употребление ромашкового чая перед сном улучшает качество сна, снимая напряжение после долгого дня. Кроме того, ромашка помогает уменьшить воспаления и облегчает пищеварение, что также способствует более спокойному сну.

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Чай и печенье. Фото: Freepik

Мятный чай

Мята — ещё одно растение, которое известно своими расслабляющими свойствами. Чашка мятного чая перед сном не только расслабит мышцы, но и успокоит ум. Мята способствует снижению стресса, что положительно сказывается на качестве сна. К тому же, мятный чай полезен для желудочно-кишечного тракта и помогает при пищеварительных проблемах, которые могут помешать спокойному отдыху.

Кокосовая вода

Кокосовая вода — напиток, который помогает восстановить баланс электролитов и содержит магний — минерал, который расслабляет мышцы и нервную систему. Выпивая кокосовую воду перед сном, можно снизить уровень кортизола — гормона стресса, что способствует более спокойному и глубокому сну.

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Чай с лимоном. Фото: Freepik

Миндальное молоко

Миндальное молоко — отличный растительный вариант для тех, кто избегает коровьего молока. Оно содержит магний и триптофан, которые помогают расслабиться и засыпать быстрее. Этот напиток не только полезен для сна, но и для общего состояния организма, так как является источником полезных жиров и витаминов.

Теплая вода с лимоном

Если хотите что-то лёгкое и успокаивающее, попробуйте выпить тёплую воду с лимоном. Лимонная вода не только очищает организм, но и способствует расслаблению нервной системы. Этот напиток можно дополнить ложкой мёда для придания мягкого вкуса.

Вишневый сок

Вишневый сок — один из немногих натуральных продуктов, богатых мелатонином, который напрямую влияет на регулирование сна. Употребление стакана вишнёвого сока за несколько часов до сна может помочь наладить режим засыпания и улучшить качество сна.

Золотое молоко

"Золотое молоко" — это напиток на основе тёплого молока с добавлением куркумы. Куркума обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что способствует общему укреплению здоровья. Этот напиток помогает расслабиться и способствует более глубокому сну. Для усиления эффекта можно добавить в напиток немного корицы или имбиря.

Советы по употреблению напитков для сна

Не переусердствуйте. Важно помнить, что даже полезные напитки не стоит пить в большом количестве перед сном, чтобы избежать частых пробуждений из-за необходимости посетить туалет.

Убедитесь в натуральности. Выбирайте напитки, которые содержат минимальное количество сахара и добавок.

Пейте за 30-60 минут до сна. Это поможет организму лучше усвоить напиток и подготовиться ко сну.

Включив в свой вечерний ритуал один из этих напитков, вы сможете не только быстрее заснуть, но и улучшить качество ночного отдыха.

Раньше мы рассказывали, чем завтракать в начале осени, чтобы укрепить иммунитет.

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Советуем ознакомиться с заготовкой на зиму — консервированный клубничный компот с лимоном.

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