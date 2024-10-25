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Найкращий гостро-солодкий соус на зиму — знадобиться всього 2 кг перців

25 жовтня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Найкращий гостро-солодкий соус на зиму — простий рецепт для домашніх заготівель
Гостро-солодкий перець. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте ідеальний рецепт соусу, який надасть стравам яскравого смаку в холодну пору року? Цей гостро-солодкий соус стане вашим улюбленим доповненням до зимових запасів. Простий у приготуванні та з насиченим смаком, він порадує всіх за столом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться: 

  • солодкий перець 1 кг (краще червоний);
  • перець чилі 1 кг (половину залишити не очищеним);
  • цукор 1,5 кг;
  • сіль 60 г;
  • оцет 9% 150 мл; 
  • крохмаль кукурудзяний 60 г;
  • вода 100 мл. 

Спосіб приготування 

Всі овочі пропускаємо через мʼясорубку, але можна їх подрібнити і блендером.  

гостро-солодкий соус на зиму
Солодкі перці. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Варити протягом 30 хвилин, додати оцет і розведений крохмаль. 

рецепт гостро-солодкого соус на зиму
Приготування соусу. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Варити ще протягом 5 хвилин і розлити по стерилізованих банках.

смачний рецепт гостро-солодкого соус на зиму
Соус з перців. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак вона як аджика, всі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували інші рецепти аджики. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною та яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете використати її для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу та рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.

рецепти аджика солодкий перець заготівля на зиму перець чилі соус

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23:58 Синоптики попередили харків'ян про небезпечну погоду завтра

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