Найкращий гостро-солодкий соус на зиму — простий рецепт для домашніх заготівель

Гостро-солодкий перець. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Шукаєте ідеальний рецепт соусу, який надасть стравам яскравого смаку в холодну пору року? Цей гостро-солодкий соус стане вашим улюбленим доповненням до зимових запасів. Простий у приготуванні та з насиченим смаком, він порадує всіх за столом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

солодкий перець 1 кг (краще червоний);

перець чилі 1 кг (половину залишити не очищеним);

цукор 1,5 кг;

сіль 60 г;

оцет 9% 150 мл;

крохмаль кукурудзяний 60 г;

вода 100 мл.

Спосіб приготування

Всі овочі пропускаємо через мʼясорубку, але можна їх подрібнити і блендером.

Солодкі перці. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Варити протягом 30 хвилин, додати оцет і розведений крохмаль.

Приготування соусу. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Варити ще протягом 5 хвилин і розлити по стерилізованих банках.

Соус з перців. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак вона як аджика, всі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували інші рецепти аджики. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною та яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете використати її для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу та рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.