Лучший остро-сладкий соус на зиму – простой рецепт для домашних заготовок

Лучший остро-сладкий соус на зиму — понадобится всего 2 кг перцев
Ищете идеальный рецепт соуса, который придаст блюдам яркий вкус в холодное время года? Этот остро-сладкий соус станет вашим любимым дополнением к зимним запасам. Простой в приготовлении и с насыщенным вкусом, он порадует всех за столом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- сладкий перец 1 кг (лучше красный);
- перец чили 1 кг (половину оставить не очищенным);
- сахар 1,5 кг;
- соль 60 г;
- уксус 9% 150 мл;
- крахмал кукурузный 60 г;
- вода 100 мл.
Способ приготовления
Все овощи пропускаем через мясорубку, но можно их измельчить и блендером.
Варить в течение 30 минут, добавить уксус и разведенный крахмал.
Варить еще в течение 5 минут и разлить по стерилизованным банкам.
Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу она как аджика, все мужчины оценят.
Еще мы публиковали другие рецепты аджики. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не чувствуется. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать его для приготовления борща.
Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.
А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.
Читайте Новини.LIVE!