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Лучший остро-сладкий соус на зиму — понадобится всего 2 кг перцев

25 октября 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Лучший остро-сладкий соус на зиму – простой рецепт для домашних заготовок
Остро-сладкий перец. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете идеальный рецепт соуса, который придаст блюдам яркий вкус в холодное время года? Этот остро-сладкий соус станет вашим любимым дополнением к зимним запасам. Простой в приготовлении и с насыщенным вкусом, он порадует всех за столом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

  • сладкий перец 1 кг (лучше красный);
  • перец чили 1 кг (половину оставить не очищенным);
  • сахар 1,5 кг;
  • соль 60 г;
  • уксус 9% 150 мл;
  • крахмал кукурузный 60 г;
  • вода 100 мл.

Способ приготовления

Все овощи пропускаем через мясорубку, но можно их измельчить и блендером.

остро-сладкий соус на зиму
Сладкие перцы. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Варить в течение 30 минут, добавить уксус и разведенный крахмал.

рецепт остро-сладкого соуса на зиму
Приготовление соуса. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Варить еще в течение 5 минут и разлить по стерилизованным банкам.

вкусный рецепт остро-сладкого соуса на зиму
Соус из перцев. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу она как аджика, все мужчины оценят.

Еще мы публиковали другие рецепты аджики. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не чувствуется. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать его для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

рецепты аджика сладкий перец заготовка на зиму перец чили соус

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23:58 Синоптики предупредили харьковчан об опасной погоде завтра

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23:26 Оккупанты ударили по отделению Новой почты на Донбассе — есть жертвы и раненые

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