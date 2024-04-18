Як правильно приготувати насіння чіа на сніданок — покроковий рецепт

Найкращий і корисний сніданок з насіння чіа
18 квітня 2024 05:43
Чіа пудинг. Фото: YouTube @evadaren
Чіа пудинг чудовий варіант для тих, хто бажає схуднути до літа. Такий сніданок надовго насичує, до того ж насіння чіа дуже корисне для організму.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
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Вам знадобиться:
- насіння чіа 25 г (2 ст.л.);
- молоко (можна рослинне) 200 мл;
- чорна смородина 200 г;
- цукор 2-3 ст.л.;
- смажені мигдальні пелюстки.
Спосіб приготування
Молоко змішати з насінням чіа і поставити в холодильник.
За годину ретельно перемішати до однорідності. Залишити в холодильнику до ранку.
Для ягідного шару проварити близько 15 хвилин ягоди із цукром, помішуючи. Охолодити.
Вранці оформляємо сніданок шарами, додаємо мигдальні пелюстки та насолоджуємось.
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