Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Найкращий і корисний сніданок з насіння чіа arrow

Найкращий і корисний сніданок з насіння чіа

18 квітня 2024 05:43
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як правильно приготувати насіння чіа на сніданок — покроковий рецепт
Чіа пудинг. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Чіа пудинг чудовий варіант для тих, хто бажає схуднути до літа. Такий сніданок надовго насичує, до того ж насіння чіа дуже корисне для організму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • насіння чіа 25 г (2 ст.л.);
  • молоко (можна рослинне) 200 мл;
  • чорна смородина 200 г;
  • цукор 2-3 ст.л.;
  • смажені мигдальні пелюстки.

Спосіб приготування

Молоко змішати з насінням чіа і поставити в холодильник.

null
Насіння чіа з молоком. Фото: YouTube @evadaren

За годину ретельно перемішати до однорідності. Залишити в холодильнику до ранку.

null
Ягідний шар. Фото: YouTube @evadaren

Для ягідного шару проварити близько 15 хвилин ягоди із цукром, помішуючи. Охолодити.

null
Пелюстки мигдалю. Фото: YouTube @evadaren

Вранці оформляємо сніданок шарами, додаємо мигдальні пелюстки та насолоджуємось.

Раніше ми писали, що буде, якщо їсти гречку щодня — користь і шкода.

Ще ми писали чим корисний булгур і як правильно його готувати.

рецепти
лайфхаки
вітаміни
ідея для сніданку
насіння чиа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість