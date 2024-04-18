Як правильно приготувати насіння чіа на сніданок — покроковий рецепт

Чіа пудинг. Фото: YouTube @evadaren

Чіа пудинг чудовий варіант для тих, хто бажає схуднути до літа. Такий сніданок надовго насичує, до того ж насіння чіа дуже корисне для організму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

насіння чіа 25 г (2 ст.л.);

молоко (можна рослинне) 200 мл;

чорна смородина 200 г;

цукор 2-3 ст.л.;

смажені мигдальні пелюстки.

Спосіб приготування

Молоко змішати з насінням чіа і поставити в холодильник.

Насіння чіа з молоком. Фото: YouTube @evadaren

За годину ретельно перемішати до однорідності. Залишити в холодильнику до ранку.

Ягідний шар. Фото: YouTube @evadaren

Для ягідного шару проварити близько 15 хвилин ягоди із цукром, помішуючи. Охолодити.

Пелюстки мигдалю. Фото: YouTube @evadaren

Вранці оформляємо сніданок шарами, додаємо мигдальні пелюстки та насолоджуємось.

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