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Самый лучший и полезный завтрак из семян чиа

18 апреля 2024 05:43
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как правильно приготовить семена чиа на завтрак — пошаговій рецепт
Чиа пудинг. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Чиа пудинг прекрасный вариант для тех, кто желает похудеть к лету. Такой завтрак надолго насыщает, и к тому же семена чиа очень полезны для организма. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • семена чиа 25 г (2 ст.л.);
  • молоко(можно растительное) 200 мл;
  • черная смородина 200 г;
  • сахар 2-3 ст.л.;
  • жареные миндальные лепестки. 

Способ приготовления 

Молоко смешать с семенами чиа и поставить в холодильник. 

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Семена чиа с молоком. Фото: YouTube @evadaren

Через час тщательно перемешать до однородности венчиком. Оставить в холодильнике до утра.

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Ягодный слой. Фото: YouTube @evadaren

Для ягодного слоя проварить около 15 минут ягоды с сахаром, помешивая. Охладить. 

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Лепестки миндаля. Фото: YouTube @evadaren

Утром оформляем завтрак слоями, добавляем миндальные лепестки и наслаждаемся. 

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