Как правильно приготовить семена чиа на завтрак — пошаговій рецепт

Чиа пудинг. Фото: YouTube @evadaren

Чиа пудинг прекрасный вариант для тех, кто желает похудеть к лету. Такой завтрак надолго насыщает, и к тому же семена чиа очень полезны для организма.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

семена чиа 25 г (2 ст.л.);

молоко(можно растительное) 200 мл;

черная смородина 200 г;

сахар 2-3 ст.л.;

жареные миндальные лепестки.

Способ приготовления

Молоко смешать с семенами чиа и поставить в холодильник.

Семена чиа с молоком. Фото: YouTube @evadaren

Через час тщательно перемешать до однородности венчиком. Оставить в холодильнике до утра.

Ягодный слой. Фото: YouTube @evadaren

Для ягодного слоя проварить около 15 минут ягоды с сахаром, помешивая. Охладить.

Лепестки миндаля. Фото: YouTube @evadaren

Утром оформляем завтрак слоями, добавляем миндальные лепестки и наслаждаемся.

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