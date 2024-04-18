Как правильно приготовить семена чиа на завтрак — пошаговій рецепт

Самый лучший и полезный завтрак из семян чиа
Чиа пудинг прекрасный вариант для тех, кто желает похудеть к лету. Такой завтрак надолго насыщает, и к тому же семена чиа очень полезны для организма.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- семена чиа 25 г (2 ст.л.);
- молоко(можно растительное) 200 мл;
- черная смородина 200 г;
- сахар 2-3 ст.л.;
- жареные миндальные лепестки.
Способ приготовления
Молоко смешать с семенами чиа и поставить в холодильник.
Через час тщательно перемешать до однородности венчиком. Оставить в холодильнике до утра.
Для ягодного слоя проварить около 15 минут ягоды с сахаром, помешивая. Охладить.
Утром оформляем завтрак слоями, добавляем миндальные лепестки и наслаждаемся.
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