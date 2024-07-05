Як консервувати огірки на зиму — найпростіший покроковий рецепт приготування

Найкращий рецепт маринованих огірків на зиму для зберігання у квартирі
Закриваємо огірки на зиму. Ділимося з вами дуже смачним рецептом. Огірки виходять хрумкі та ароматні, зберігати можна вдома в будь-якому місці.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- огірки 5 кг;
- перець запашний 4 шт.;
- перець горошок 10 шт.;
- селера кілька гілочок;
- кріп кілька стеблинок;
- лист лавровий 2 шт;
- часник 4 шт.;
- лимонна кислота 1/4 ч. л;
- сіль 7 ст. л;
- цукор 2 ч. л;
- оцет 9% 2 ст. л;
- розсіл 3 л.
Спосіб приготування
Помістити огірки в холодну воду на 1 годину. Промийте огірки та відріжте у них хвостики.
На дно чистих банок покладіть горошини чорного перцю, селеру, кріп, лавровий лист і подрібнений часник. Викладіть огірки шарами, чергуючи їх із зеленню.
Закип'ятіть воду у каструлі. Залийте окропом огірки в банках, накрийте кришками та залиште на 20-25 хвилин.
Злийте воду зі банок назад у каструлю, доведіть до кипіння. Залийте окріп назад у банки і накрийте кришками на 40 хвилин.
Злийте воду зі банок у каструлю, додайте сіль та лимонну кислоту, перемішайте і доведіть до кипіння. У банки з огірками додайте цукор та оцет.
Залийте огірки киплячим маринадом. Закрийте банки кришками і переверніть вгору дном. Накрийте банки рушниками та залиште до повного охолодження.
Дотримуючись цих кроків, ви отримаєте смачні та хрумкі мариновані огірки, готові до вживання.
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