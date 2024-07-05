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Найкращий рецепт маринованих огірків на зиму для зберігання у квартирі

5 липня 2024 19:49
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор
Як консервувати огірки на зиму — найпростіший покроковий рецепт приготування
Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Олена Попова
Олена Попова
Редактор

Закриваємо огірки на зиму. Ділимося з вами дуже смачним рецептом. Огірки виходять хрумкі та ароматні, зберігати можна вдома в будь-якому місці.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • огірки 5 кг;
  • перець запашний 4 шт.;
  • перець горошок 10 шт.;
  • селера кілька гілочок;
  • кріп кілька стеблинок;
  • лист лавровий 2 шт;
  • часник 4 шт.;
  • лимонна кислота 1/4 ч. л;
  • сіль 7 ст. л;
  • цукор 2 ч. л;
  • оцет 9% 2 ст. л;
  • розсіл 3 л.

Спосіб приготування

Помістити огірки в холодну воду на 1 годину. Промийте огірки та відріжте у них хвостики.

зелень та часник для огірків
Інгредієнти для рецептів. Фото: gospodynka.com.ua

На дно чистих банок покладіть горошини чорного перцю, селеру, кріп, лавровий лист і подрібнений часник. Викладіть огірки шарами, чергуючи їх із зеленню.

огірки у банку
Огірки у банку. Фото: gospodynka.com.ua

Закип'ятіть воду у каструлі. Залийте окропом огірки в банках, накрийте кришками та залиште на 20-25 хвилин.

маринад для огірків
Маринад для консервації Фото: gospodynka.com.ua

Злийте воду зі банок назад у каструлю, доведіть до кипіння. Залийте окріп назад у банки і накрийте кришками на 40 хвилин.

цукор та оцет
Приготування огірків. Фото: gospodynka.com.ua

Злийте воду зі банок у каструлю, додайте сіль та лимонну кислоту, перемішайте і доведіть до кипіння. У банки з огірками додайте цукор та оцет.

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Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Залийте огірки киплячим маринадом. Закрийте банки кришками і переверніть вгору дном. Накрийте банки рушниками та залиште до повного охолодження.

Дотримуючись цих кроків, ви отримаєте смачні та хрумкі мариновані огірки, готові до вживання.

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