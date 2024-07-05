Как консервировать огурцы на зиму — самый простой пошаговый рецепт приготовления

Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Закрываем огурцы на зиму. Делимся с вами очень вкусным рецептом. Огурцы получаются хрустящие и ароматные, хранить можно дома в любом месте.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

огурцы 5 кг;

перец душистый 4 шт;

перец горошек 10 шт;

сельдерей несколько веточек;

укроп несколько стебельков;

лист лавровый 2 шт;

чеснок 4 шт;

лимонная кислота 1/4 ч. л;

соль 7 ст. л;

сахар 2 ч. л;

уксус 9% 2 ст. л;

рассол 3 л.

Способ приготовления

Поместите огурцы в холодную воду на 1 час. Промойте огурцы и отрежьте у них хвостики.

Ингредиенты для рецепта. Фото: gospodynka.com.ua

На дно чистых банок положите горошины черного перца, сельдерей, укроп, лавровый лист и измельченный чеснок. Выложите огурцы слоями, чередуя их с зеленью.

Огурцы в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Вскипятите воду в кастрюле. Залейте кипятком огурцы в банках, накройте крышками и оставьте на 20-25 минут.

Маринад для консервации. Фото: gospodynka.com.ua

Слейте воду из банок обратно в кастрюлю, доведите до кипения. Залейте кипяток обратно в банки и накройте крышками на 40 минут.

Приготовление огурцов. Фото: gospodynka.com.ua

Слейте воду из банок в кастрюлю, добавьте соль и лимонную кислоту, перемешайте и доведите до кипения. В банки с огурцами добавьте сахар и уксус.

Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Залейте огурцы кипящим маринадом. Закройте банки крышками и переверните их вверх дном. Накройте банки полотенцами и оставьте до полного охлаждения.

Следуя этим шагам, вы получите вкусные и хрустящие маринованные огурцы, готовые к употреблению.

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