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Лучший рецепт маринованных огурцов на зиму для хранения в квартире

5 июля 2024 19:49
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор
Как консервировать огурцы на зиму — самый простой пошаговый рецепт приготовления
Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua
fd8957e2-1374-4045-1e5b-953ad296aa00 - Елена Попова
Елена Попова
Редактор

Закрываем огурцы на зиму. Делимся с вами очень вкусным рецептом. Огурцы получаются хрустящие и ароматные, хранить можно дома в любом месте. 

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • огурцы 5 кг;
  • перец душистый 4 шт;
  • перец горошек 10 шт;
  • сельдерей несколько веточек;
  • укроп несколько стебельков;
  • лист лавровый 2 шт;
  • чеснок 4 шт;
  • лимонная кислота 1/4 ч. л;
  • соль 7 ст. л;
  • сахар 2 ч. л;
  • уксус 9% 2 ст. л;
  • рассол 3 л. 

Способ приготовления 

Поместите огурцы в холодную воду на 1 час. Промойте огурцы и отрежьте у них хвостики.

зелень и чеснок для огурцов
Ингредиенты для рецепта. Фото: gospodynka.com.ua

На дно чистых банок положите горошины черного перца, сельдерей, укроп, лавровый лист и измельченный чеснок. Выложите огурцы слоями, чередуя их с зеленью.

огурцы в банке
Огурцы в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Вскипятите воду в кастрюле. Залейте кипятком огурцы в банках, накройте крышками и оставьте на 20-25 минут.

маринад для огурцов
Маринад для консервации. Фото: gospodynka.com.ua

Слейте воду из банок обратно в кастрюлю, доведите до кипения. Залейте кипяток обратно в банки и накройте крышками на 40 минут.

сахар и уксус
Приготовление огурцов. Фото: gospodynka.com.ua

Слейте воду из банок в кастрюлю, добавьте соль и лимонную кислоту, перемешайте и доведите до кипения. В банки с огурцами добавьте сахар и уксус.

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Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Залейте огурцы кипящим маринадом. Закройте банки крышками и переверните их вверх дном. Накройте банки полотенцами и оставьте до полного охлаждения.

Следуя этим шагам, вы получите вкусные и хрустящие маринованные огурцы, готовые к употреблению.

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