Как консервировать огурцы на зиму — самый простой пошаговый рецепт приготовления

Лучший рецепт маринованных огурцов на зиму для хранения в квартире
Закрываем огурцы на зиму. Делимся с вами очень вкусным рецептом. Огурцы получаются хрустящие и ароматные, хранить можно дома в любом месте.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- огурцы 5 кг;
- перец душистый 4 шт;
- перец горошек 10 шт;
- сельдерей несколько веточек;
- укроп несколько стебельков;
- лист лавровый 2 шт;
- чеснок 4 шт;
- лимонная кислота 1/4 ч. л;
- соль 7 ст. л;
- сахар 2 ч. л;
- уксус 9% 2 ст. л;
- рассол 3 л.
Способ приготовления
Поместите огурцы в холодную воду на 1 час. Промойте огурцы и отрежьте у них хвостики.
На дно чистых банок положите горошины черного перца, сельдерей, укроп, лавровый лист и измельченный чеснок. Выложите огурцы слоями, чередуя их с зеленью.
Вскипятите воду в кастрюле. Залейте кипятком огурцы в банках, накройте крышками и оставьте на 20-25 минут.
Слейте воду из банок обратно в кастрюлю, доведите до кипения. Залейте кипяток обратно в банки и накройте крышками на 40 минут.
Слейте воду из банок в кастрюлю, добавьте соль и лимонную кислоту, перемешайте и доведите до кипения. В банки с огурцами добавьте сахар и уксус.
Залейте огурцы кипящим маринадом. Закройте банки крышками и переверните их вверх дном. Накройте банки полотенцами и оставьте до полного охлаждения.
Следуя этим шагам, вы получите вкусные и хрустящие маринованные огурцы, готовые к употреблению.
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