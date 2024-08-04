Ідеальний рецепт рулетів з баклажанів — покрокове приготування

Рулети з баклажанів. Фото: YouTube @panfartuh

Рулети з баклажанів — це чудовий спосіб порадувати себе та своїх близьких смачним і ароматною стравою. Наш рецепт допоможе вам створити ідеальні рулети, які здивують своїм смаком і легкістю приготування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

баклажани 2 середні;

куряче філе 200 г;

печериці 4-6 шт;

грецький горіх;

кінза;

часник 1-2 зубки;

хмелі-сунелі;

сіль, перець;

майонез.

Спосіб приготування

Кладемо варитися філе, до нього додаємо перець горошком і лавровий листок. Баклажани нарізати поздовж, товщиною не більше 1 см, і залишити і підсоленій воді на 10 хвилин.

Куряче філе. Фото: YouTube @panfartuh

Прибираємо воду паперовими рушниками і смажимо до скоринки з обох боків. Кладемо готові баклажани також на паперові рушники, щоб забрати олію. Готове філе розриваємо на волокна.

Скибочки баклажанів. Фото: YouTube @panfartuh

Обсмажуємо печериці і перекладаємо до м’яса. Додаємо подрібнений горіх, нарізаємо кінзи, чавимо часнику. Солимо, перчимо і додаємо хмелі-сунелі. Заправляємо майонезом.

Печериці та курка. Фото: YouTube @panfartuh

Формувати страву краще на плоскій тарілці. Її фіксуємо на високій чашці або креманці.

Приготування страви. Фото: YouTube @panfartuh

Посередині кладемо склянку і викладаємо по колу баклажани. За необхідності, баклажан можна прижати склянкою. Тоді обережно по колу викладаємо салат. І закриваємо.

Приготування рулетів. Фото: YouTube @panfartuh

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