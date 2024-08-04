Идеальный рецепт рулетов из баклажанов – пошаговое приготовление

Лучший рецепт рулетов из баклажанов – очень вкусно и ароматно
Рулеты из баклажанов — это отличный способ порадовать себя и своих близких вкусным и ароматным блюдом. Наш рецепт поможет вам создать идеальные рулеты, которые удивят своим вкусом и лёгкостью приготовления.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.
Вам понадобится:
- баклажаны 2 средние;
- куриное филе 200 г;
- шампиньоны 4-6 шт;
- грецкий орех;
- кинза;
- чеснок 1-2 зубка;
- хмели-сунели;
- соль, перец;
- майонез.
Способ приготовления
Кладем вариться филе, к нему добавляем перец горошком и лавровый лист. Баклажаны нарезать продольно, толщиной не более 1 см, и оставить и подсоленной воде на 10 минут.
Убираем воду бумажными полотенцами и жарим до корочки с обеих сторон. Кладем готовые баклажаны также на бумажные полотенца, чтобы убрать масло. Готовое филе разрываем на волокна.
Обжариваем шампиньоны и перекладываем к мясу. Добавляем измельченный орех, нарезаем кинзу, давим чеснок. Солим, перчим и добавляем хмели-сунели. Заправляем майонезом.
Формировать блюдо лучше на плоской тарелке. Ее фиксируем на высокой чашке или креманце.
Посредине кладем стакан и выкладываем по кругу баклажаны. При необходимости баклажан можно прижать стаканом. Тогда осторожно по кругу выкладываем салат. И закрываем.
Раньше мы писали о современном рецепте из Карпат баклажанов на зиму. Идеальная пикантная баклажанная закуска на обычный или праздничный стол.
Еще мы писали о рецепте маринованных баклажанов, как когда-то на крымском рынке.
Читайте Новини.LIVE!