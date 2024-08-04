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Лучший рецепт рулетов из баклажанов – очень вкусно и ароматно

4 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Идеальный рецепт рулетов из баклажанов – пошаговое приготовление
Рулеты из баклажанов. Фото: YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Рулеты из баклажанов — это отличный способ порадовать себя и своих близких вкусным и ароматным блюдом. Наш рецепт поможет вам создать идеальные рулеты, которые удивят своим вкусом и лёгкостью приготовления.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • баклажаны 2 средние;
  • куриное филе 200 г;
  • шампиньоны 4-6 шт;
  • грецкий орех;
  • кинза;
  • чеснок 1-2 зубка;
  • хмели-сунели;
  • соль, перец;
  • майонез.

Способ приготовления

Кладем вариться филе, к нему добавляем перец горошком и лавровый лист. Баклажаны нарезать продольно, толщиной не более 1 см, и оставить и подсоленной воде на 10 минут.

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Куриное филе. Фото: YouTube @panfartuh

Убираем воду бумажными полотенцами и жарим до корочки с обеих сторон. Кладем готовые баклажаны также на бумажные полотенца, чтобы убрать масло. Готовое филе разрываем на волокна.

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Ломтики баклажанов. Фото: YouTube @panfartuh

Обжариваем шампиньоны и перекладываем к мясу. Добавляем измельченный орех, нарезаем кинзу, давим чеснок. Солим, перчим и добавляем хмели-сунели. Заправляем майонезом.

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Шампиньоны и курица. Фото: YouTube @panfartuh

Формировать блюдо лучше на плоской тарелке. Ее фиксируем на высокой чашке или креманце.

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Приготовление блюда. Фото: YouTube @panfartuh

Посредине кладем стакан и выкладываем по кругу баклажаны. При необходимости баклажан можно прижать стаканом. Тогда осторожно по кругу выкладываем салат. И закрываем.

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Приготовление рулетов. Фото: YouTube @panfartuh

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