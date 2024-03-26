Як смачно запекти картоплю в духовці — покроковий рецепт

Картопля із сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачна картопля запечена у духовці. Вона виходить ніжною та м'якою, просто тане в роті. Соус із молока, вершків та сиру ідеально підходить до картоплі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

1 кг картоплі;

1 склянка молока;

1 склянка вершків;

200 г сиру;

сіль за смаком;

вершкове масло, щоб змастити форму для запікання.

Спосіб приготування

Нарізати картоплю на скибочки. Покласти в каструлю, залити молоком та вершками. Варити 10 хв.

Картопля у каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти сир на великій тертці.

Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити форму для запікання вершковим маслом.

Сир та картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти половину картоплі, посипати половиною сиру. Знову половина картоплі, посипати сиром, що залишився.

Картопля із сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 40 хвилин при 180°C

Картопля із сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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