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Найкращий рецепт запеченої картоплі з сиром у духовці

26 березня 2024 16:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як смачно запекти картоплю в духовці — покроковий рецепт
Картопля із сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачна картопля запечена у духовці. Вона виходить ніжною та м'якою, просто тане в роті. Соус із молока, вершків та сиру ідеально підходить до картоплі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • 1 кг картоплі;
  • 1 склянка молока;
  • 1 склянка вершків;
  • 200 г сиру;
  • сіль за смаком;
  • вершкове масло, щоб змастити форму для запікання.

Спосіб приготування

Нарізати картоплю на скибочки. Покласти в каструлю, залити молоком та вершками. Варити 10 хв.

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Картопля у каструлі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти сир на великій тертці.

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Тертий сир. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Змастити форму для запікання вершковим маслом.

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Сир та картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Викласти половину картоплі, посипати половиною сиру. Знову половина картоплі, посипати сиром, що залишився.

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Картопля із сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Випікати 40 хвилин при 180°C

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Картопля із сиром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про найпростіший рецепт хрусткий картоплі по-селянськи.

Візьміть три картоплі та приготуйте цей геніальний сніданок чи вечерю – італійська фріттата.

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Вечеря
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