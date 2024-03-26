Як смачно запекти картоплю в духовці — покроковий рецепт

Найкращий рецепт запеченої картоплі з сиром у духовці
Дуже смачна картопля запечена у духовці. Вона виходить ніжною та м'якою, просто тане в роті. Соус із молока, вершків та сиру ідеально підходить до картоплі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- 1 кг картоплі;
- 1 склянка молока;
- 1 склянка вершків;
- 200 г сиру;
- сіль за смаком;
- вершкове масло, щоб змастити форму для запікання.
Спосіб приготування
Нарізати картоплю на скибочки. Покласти в каструлю, залити молоком та вершками. Варити 10 хв.
Натерти сир на великій тертці.
Змастити форму для запікання вершковим маслом.
Викласти половину картоплі, посипати половиною сиру. Знову половина картоплі, посипати сиром, що залишився.
Випікати 40 хвилин при 180°C
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