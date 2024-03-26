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Лучший рецепт запеченного картофеля с сыром в духовке

26 марта 2024 16:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как вкусно запечь картошку в духовке — пошаговый рецепт
Картофель с сыром. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусная картошка запеченная в духовке. Она получается нежной и мягкой, просто тает во рту. Соус из молока, сливок и сыра идеально подходит к картофелю.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • 1 кг картофеля;
  • 1 стакан молока;
  • 1 стакан сливок;
  • 200 г сыра;
  • соль по вкусу;
  • сливочное масло, чтобы смазать форму для запекания. 

Способ приготовления 

Нарезать картофель на ломтики. Положить в кастрюлю, залить молоком и сливками. Варить 10 минут.

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Картофель в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть сыр на крупной терке.

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Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму для запекания сливочным маслом.

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Сыр и картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить половину картофеля, посыпать половиной сыра. Снова половина картофеля, посыпать оставшимся сыром.

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Картофель с сыром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 40 минут при 180°C

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Картофель с сыром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про самый простой рецепт хрустящей картошки по-селянски. 

Возьмите три картошки и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фриттата. 

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