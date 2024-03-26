Как вкусно запечь картошку в духовке — пошаговый рецепт

Лучший рецепт запеченного картофеля с сыром в духовке
Очень вкусная картошка запеченная в духовке. Она получается нежной и мягкой, просто тает во рту. Соус из молока, сливок и сыра идеально подходит к картофелю.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- 1 кг картофеля;
- 1 стакан молока;
- 1 стакан сливок;
- 200 г сыра;
- соль по вкусу;
- сливочное масло, чтобы смазать форму для запекания.
Способ приготовления
Нарезать картофель на ломтики. Положить в кастрюлю, залить молоком и сливками. Варить 10 минут.
Натереть сыр на крупной терке.
Смазать форму для запекания сливочным маслом.
Выложить половину картофеля, посыпать половиной сыра. Снова половина картофеля, посыпать оставшимся сыром.
Выпекать 40 минут при 180°C
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