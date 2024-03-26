Как вкусно запечь картошку в духовке — пошаговый рецепт

Картофель с сыром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусная картошка запеченная в духовке. Она получается нежной и мягкой, просто тает во рту. Соус из молока, сливок и сыра идеально подходит к картофелю.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

1 кг картофеля;

1 стакан молока;

1 стакан сливок;

200 г сыра;

соль по вкусу;

сливочное масло, чтобы смазать форму для запекания.

Способ приготовления

Нарезать картофель на ломтики. Положить в кастрюлю, залить молоком и сливками. Варить 10 минут.

Картофель в кастрюле. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть сыр на крупной терке.

Тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать форму для запекания сливочным маслом.

Сыр и картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить половину картофеля, посыпать половиной сыра. Снова половина картофеля, посыпать оставшимся сыром.

Картофель с сыром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 40 минут при 180°C

Картофель с сыром. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про самый простой рецепт хрустящей картошки по-селянски.

Возьмите три картошки и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фриттата.