Найкращий солодкий чилі за перевіреним рецептом соус на зиму — покроковий рецепт

Соус з чилі. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Солодкий чилі за перевіреним рецептом — це ідеальний соус, який варто мати на кожній кухні. Яскравий, ароматний та з легкою пікантністю, він стане чудовим доповненням до ваших улюблених страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Вкусно Просто и Доступно.

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Вам знадобиться:

солодкий перець — 1 кг (краще червоний);

перець чилі — 1 кг (половину залишити неочищеним);

цукор — 1,5 кг;

сіль — 60 г;

оцет 9% — 150 мл;

крохмаль кукурудзяний — 60 г;

вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Перець гострий та солодкий потрібно почистити. Половину гострого перцю можна залишити з кісточками, щоб було гостріше. Пропустити через м'ясорубку.

Солодкий перець. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Перемелені перці поставити на вогонь, додати 1,5 кг цукру та довести до кипіння. Трохи додати води та варити 15 хвилин. Потім пропустити часник через м'ясорубку та додати в соус. Також додати оцет 9%. Ще через 15 хвилин додати розведений у воді кукурудзяний крохмаль, варити ще дві хвилини.

Приготування соусу. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Соус розлити в стерилізовані банки та залишити до повного охолодження.

Соус в банці. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

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