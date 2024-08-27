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Найкращий солодкий чилі за перевіреним рецептом — соус на зиму

27 серпня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Найкращий солодкий чилі за перевіреним рецептом соус на зиму — покроковий рецепт
Соус з чилі. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Солодкий чилі за перевіреним рецептом — це ідеальний соус, який варто мати на кожній кухні. Яскравий, ароматний та з легкою пікантністю, він стане чудовим доповненням до ваших улюблених страв.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Вкусно Просто и Доступно

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Вам знадобиться: 

  • солодкий перець — 1 кг (краще червоний);
  • перець чилі — 1 кг (половину залишити неочищеним);
  • цукор — 1,5 кг;
  • сіль — 60 г;
  • оцет 9% — 150 мл;
  • крохмаль кукурудзяний — 60 г;
  • вода — 100 мл.

Спосіб приготування 

Перець гострий та солодкий потрібно почистити. Половину гострого перцю можна залишити з кісточками, щоб було гостріше. Пропустити через м'ясорубку. 

соус чилі на зиму
Солодкий перець. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Перемелені перці поставити на вогонь, додати 1,5 кг цукру та довести до кипіння. Трохи додати води та варити 15 хвилин. Потім пропустити часник через м'ясорубку та додати в соус. Також додати оцет 9%. Ще через 15 хвилин додати розведений у воді кукурудзяний крохмаль, варити ще дві хвилини. 

рецепт соусу на зиму
Приготування соусу. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Соус розлити в стерилізовані банки та залишити до повного охолодження. 

рецепт соусу з чилі на зиму
Соус в банці. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про рецепт кабачкової ікри по-грузинськи на зиму, на смак — як аджика, усі чоловіки оцінять.

Ще ми публікували рецепти інших аджик. Наприклад, аджика з буряка виходить дуже смачною та яскравою, при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. Також ви зможете використати її для приготування борщу.

Також цікавий рецепт кабачкової аджики на зиму. Вона розлітається дуже швидко, підійде до будь-якої страви і просто на бутерброди. Рецепт дуже простий у виконанні, повторити зможе кожен.

А ще є рецепт гострої аджики на зиму від шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Її дуже зручно додавати до пасти, основних м'ясних страв або супу і рагу, а деякі їдять її прямо зі свіжим хлібом.

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