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Лучший сладкий чили по проверенному рецепту — соус на зиму

27 августа 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Лучший сладкий чили по проверенному рецепту соус на зиму – пошаговый рецепт
Соус из чили. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Сладкий чили по проверенному рецепту — это идеальный соус, который стоит иметь на каждой кухне. Яркий, ароматный и с легкой пикантностью, он станет отличным дополнением к вашим любимым блюдам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

  • сладкий перец — 1 кг (лучше красный);
  • перец чили — 1 кг (половину оставить неочищенным);
  • сахар — 1,5 кг;
  • соль — 60 г;
  • уксус 9% — 150 мл;
  • крахмал кукурузный — 60 г;
  • вода — 100 мл.

Способ приготовления

Перец острый и сладкий следует почистить. Половину острого перца можно оставить с косточками, чтобы было острее. Пропустить через мясорубку.

соус чили на зиму
Сладкий перец. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Перемолотые перцы поставить на огонь, добавить 1,5 кг сахара и довести до кипения. Немного добавить воды и варить 15 минут. Затем пропустить чеснок через мясорубку и добавить в соус. Также добавить уксус 9%. Еще через 15 минут добавить разбавленный в воде кукурузный крахмал, варить еще две минуты.

рецепт соуса на зиму
Приготовление соуса. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Соус разлить в стерилизованные банки и оставить до полного охлаждения.

рецепт соуса из чили на зиму
Соус в банке. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу, как аджика — все мужчины оценят.

Еще мы публиковали рецепты других аджик. К примеру, аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она будет всегда привлекать внимание на праздничном столе. Также вы сможете использовать ее для приготовления борща.

Также интересен рецепт кабачковой аджики на зиму. Она разлетается очень быстро, подойдет к любому блюду и прямо на бутерброды. Рецепт очень прост в исполнении, повторить сможет каждый.

А еще есть рецепт острой аджики на зиму от шеф-повара Евгения Клопотенко. Ее очень удобно добавлять к пасте, основным мясным блюдам или супу и рагу, а некоторые едят ее прямо со свежим хлебом.

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