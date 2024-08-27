Лучший сладкий чили по проверенному рецепту соус на зиму – пошаговый рецепт

Соус из чили. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сладкий чили по проверенному рецепту — это идеальный соус, который стоит иметь на каждой кухне. Яркий, ароматный и с легкой пикантностью, он станет отличным дополнением к вашим любимым блюдам.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смачно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

сладкий перец — 1 кг (лучше красный);

перец чили — 1 кг (половину оставить неочищенным);

сахар — 1,5 кг;

соль — 60 г;

уксус 9% — 150 мл;

крахмал кукурузный — 60 г;

вода — 100 мл.

Способ приготовления

Перец острый и сладкий следует почистить. Половину острого перца можно оставить с косточками, чтобы было острее. Пропустить через мясорубку.

Сладкий перец. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Перемолотые перцы поставить на огонь, добавить 1,5 кг сахара и довести до кипения. Немного добавить воды и варить 15 минут. Затем пропустить чеснок через мясорубку и добавить в соус. Также добавить уксус 9%. Еще через 15 минут добавить разбавленный в воде кукурузный крахмал, варить еще две минуты.

Приготовление соуса. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Соус разлить в стерилизованные банки и оставить до полного охлаждения.

Соус в банке. Фото: Скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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