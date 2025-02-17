Найкращий торт із журналу Порадниця — ніжніший за Наполеон і смачніший за Медовик

Найкращий торт з журналу Порадниця — краще Наполеона і Медовика
Колись цей рецепт з’явився на сторінках популярного журналу "Порадниця" і став справжньою кулінарною сенсацією. Його ніжна текстура, насичений смак і простота приготування зробили цей торт фаворитом багатьох господинь. Чому він кращий за Наполеон і Медовик? Розкриваємо всі секрети!
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- мед — 100 г;
- цукор — 150 г;
- масло вершкове — 100 г;
- сода — 1,5 ч. л.;
- яйця — 3 шт.;
- борошно — 400-450 г;
- какао — 60 г;
- сіль — дрібка.
Для крему:
- молоко 3,2% — 1 л;
- яйця — 4 шт.;
- цукор — 300 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- крохмаль — 50 г;
- масло вершкове — 100 г.
Глазур:
- молоко — 50 мл;
- цукор — 100 г;
- какао — 30 г;
- масло вершкове — 50 г.
Спосіб приготування
Розтопити в каструлі з товстим дном мед, цукор і вершкове масло, постійно помішуючи. Додати соду та перемішати, поки з’явиться піна. Зняти з вогню, залишити трохи охолонути, тоді вмішати яйця. Просіяти борошно, какао та сіль, замісити тісто руками.
Розділити тісто на 8-9 частин, сформувати кульки, розкачати на пергаменті у круглі пласти. Вирізати коржі діаметром 20 см. Обрізки залишити для крихти. Наколоти коржі виделкою. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці протягом 7-8 хвилин.
Довести молоко до кипіння. Окремо змішати яйця з цукром та ванільним цукром. Додати крохмаль, перемішати. Влити частинами кипляче молоко, постійно помішуючи. Повернути масу у каструлю та варити на слабкому вогні до загустіння.
Зняти з вогню, злегка охолодити, додати м’яке масло, перемішати. Перемастити всі коржі кремом, змастити боки торта. Верхній корж залишити без крему, його потрібно буде покрити глазур’ю. Боки обсипати крихтою з обрізків.
Для глазурі довести до кипіння молоко з цукром та какао, постійно помішуючи. Зняти з вогню, додати масло, розмішати до однорідності. Полити глазур’ю верх торта.
Поставити торт у холодильник на 6-10 годин. Смачного!
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