Найкращий торт із журналу Порадниця — ніжніший за Наполеон і смачніший за Медовик

Торт з журналу Порадниця. Фото: gospodynka.com.ua

Колись цей рецепт з’явився на сторінках популярного журналу "Порадниця" і став справжньою кулінарною сенсацією. Його ніжна текстура, насичений смак і простота приготування зробили цей торт фаворитом багатьох господинь. Чому він кращий за Наполеон і Медовик? Розкриваємо всі секрети!

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

мед — 100 г;

цукор — 150 г;

масло вершкове — 100 г;

сода — 1,5 ч. л.;

яйця — 3 шт.;

борошно — 400-450 г;

какао — 60 г;

сіль — дрібка.

Для крему:

молоко 3,2% — 1 л;

яйця — 4 шт.;

цукор — 300 г;

ванільний цукор — 10 г;

крохмаль — 50 г;

масло вершкове — 100 г.

Глазур:

молоко — 50 мл;

цукор — 100 г;

какао — 30 г;

масло вершкове — 50 г.

Спосіб приготування

Розтопити в каструлі з товстим дном мед, цукор і вершкове масло, постійно помішуючи. Додати соду та перемішати, поки з’явиться піна. Зняти з вогню, залишити трохи охолонути, тоді вмішати яйця. Просіяти борошно, какао та сіль, замісити тісто руками.

Мед та вершкове масло. Фото: gospodynka.com.ua

Розділити тісто на 8-9 частин, сформувати кульки, розкачати на пергаменті у круглі пласти. Вирізати коржі діаметром 20 см. Обрізки залишити для крихти. Наколоти коржі виделкою. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці протягом 7-8 хвилин.

Приготування коржів. Фото: gospodynka.com.ua

Довести молоко до кипіння. Окремо змішати яйця з цукром та ванільним цукром. Додати крохмаль, перемішати. Влити частинами кипляче молоко, постійно помішуючи. Повернути масу у каструлю та варити на слабкому вогні до загустіння.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти з вогню, злегка охолодити, додати м’яке масло, перемішати. Перемастити всі коржі кремом, змастити боки торта. Верхній корж залишити без крему, його потрібно буде покрити глазур’ю. Боки обсипати крихтою з обрізків.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазурі довести до кипіння молоко з цукром та какао, постійно помішуючи. Зняти з вогню, додати масло, розмішати до однорідності. Полити глазур’ю верх торта.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити торт у холодильник на 6-10 годин. Смачного!

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