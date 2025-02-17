Лучший торт из журнала Советчица — нежнее Наполеона и вкуснее Медовика

Торт из журнала Советчица. Фото: gospodynka.com.ua

Когда-то этот рецепт появился на страницах популярного журнала "Советчица" и стал настоящей кулинарной сенсацией. Его нежная текстура, насыщенный вкус и простота приготовления сделали этот торт фаворитом многих хозяек. Почему он лучше Наполеона и Медовика? Раскрываем все секреты!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мед — 100 г;

сахар — 150 г;

масло сливочное — 100 г;

сода — 1,5 ч. л.;

яйца — 3 шт.;

мука — 400-450 г;

какао — 60 г;

соль — щепотка.

Для крема:

молоко 3,2% — 1 л.;

яйца — 4 шт.;

сахар — 300 г;

ванильный сахар — 10 г;

крахмал — 50 г;

масло сливочное — 100 г.

Глазурь:

молоко — 50 мл.;

сахар — 100 г;

какао — 30 г;

масло сливочное — 50 г.

Способ приготовления

Растопить в кастрюле с толстым дном мед, сахар и сливочное масло, постоянно помешивая. Добавить соду и перемешать, пока появится пена. Снять с огня, оставить немного остыть, тогда вмешать яйца. Просеять муку, какао и соль, замесить тесто руками.

Мед и сливочное масло. Фото: gospodynka.com.ua

Разделить тесто на 8-9 частей, сформировать шарики, раскатать на пергаменте в круглые пласты. Вырезать лепешки диаметром 20 см. Обрезки оставить для крошки. Наколоть коржи вилкой. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке в течение 7-8 минут.

Приготовление коржей. Фото: gospodynka.com.ua

Довести молоко до кипения. Отдельно смешать яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавить крахмал, перемешать. Влить частями кипящее молоко, постоянно помешивая. Вернуть массу в кастрюлю и варить на слабом огне до загустения.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Снять с огня, слегка охладить, добавить мягкое масло, перемешать. Перемазать все коржи кремом, смазать бока торта. Верхний корж оставить без крема, его нужно будет покрыть глазурью. Бока обсыпать крошкой из обрезков.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазури довести до кипения молоко с сахаром и какао, постоянно помешивая. Снять с огня, добавить масло, размешать до однородности. Полить глазурью верх торта.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить торт в холодильник на 6-10 часов. Приятного аппетита!

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