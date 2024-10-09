Рецепт торта "Наполеон" за 10 хвилин — покрокове приготування

Найлінивіший рецепт торта "Наполен" за 10 хвилин
Хочете торт "Наполеон", але немає часу або бажання готувати довго? Цей лінивий рецепт дозволить приготувати смачний десерт всього за 10 хвилин. Ідеальний варіант для швидкого і солодкого задоволення!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- печиво "Вушка" 800 г;
- молоко 1 л;
- яйця 3 шт;
- цукор 100 г;
- борошно 90 г.
Спосіб приготування
Спочатку молоко довести до кипіння в каструлі. В окремій мисці змішати яйця з цукром до однорідної консистенції, додати борошно і добре перемішати. Потім влити трохи гарячого молока і знову перемішати.
Поступово вливати цю суміш у кипляче молоко, постійно помішуючи вінчиком. Варити до загустіння маси. Підготувати роз’ємну форму діаметром 20 см, поставити її на плоску тарілку і змастити дно кремом.
Викласти печиво на дно форми і покрити його кремом. Повторити ці дії, доки не буде зібраний весь торт — має вийти приблизно 4 шари. Крем використовувати гарячим, не охолоджуючи його.
Останній шар також покрити кремом. Подрібнити печиво до стану крихти і посипати нею верх торта. Торт охолодити, накрити харчовою плівкою і поставити в холодильник на цілу ніч.
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