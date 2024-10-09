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Найлінивіший рецепт торта "Наполен" за 10 хвилин

9 жовтня 2024 03:20
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Рецепт торта "Наполеон" за 10 хвилин — покрокове приготування
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Хочете торт "Наполеон", але немає часу або бажання готувати довго? Цей лінивий рецепт дозволить приготувати смачний десерт всього за 10 хвилин. Ідеальний варіант для швидкого і солодкого задоволення!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • печиво "Вушка" 800 г;
  • молоко 1 л;
  • яйця 3 шт;
  • цукор 100 г;
  • борошно 90 г.

Спосіб приготування 

Спочатку молоко довести до кипіння в каструлі. В окремій мисці змішати яйця з цукром до однорідної консистенції, додати борошно і добре перемішати. Потім влити трохи гарячого молока і знову перемішати.

лінивий рецепт торта "Наполен" за 10 хвилин
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово вливати цю суміш у кипляче молоко, постійно помішуючи вінчиком. Варити до загустіння маси. Підготувати роз’ємну форму діаметром 20 см, поставити її на плоску тарілку і змастити дно кремом.

рецепт торта "Наполен" за 10 хвилин
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти печиво на дно форми і покрити його кремом. Повторити ці дії, доки не буде зібраний весь торт — має вийти приблизно 4 шари. Крем використовувати гарячим, не охолоджуючи його.

швидкий рецепт торта "Наполен" за 10 хвилин
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Останній шар також покрити кремом. Подрібнити печиво до стану крихти і посипати нею верх торта. Торт охолодити, накрити харчовою плівкою і поставити в холодильник на цілу ніч.

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