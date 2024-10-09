Рецепт торта "Наполеон" за 10 минут — пошаговое приготовление

Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Хотите торт "Наполеон", но нет времени или желания готовить долго? Этот ленивый рецепт позволит приготовить вкусный десерт всего за 10 минут. Идеальный вариант для быстрого и сладкого удовольствия!

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

печенье "Ушки" 800 г;

молоко 1 л;

яйца 3 шт;

сахар 100 г;

мука 90 г.

Способ приготовления

Сначала молоко довести до кипения в кастрюле. В отдельной миске смешать яйца с сахаром до однородной консистенции, добавить муку и перемешать хорошо. Затем влить немного горячего молока и снова перемешать.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно вливать эту смесь в кипящее молоко, постоянно помешивая венчиком. Варить до загустения массы. Подготовить разъемную форму диаметром 20 см, поставить ее на плоскую тарелку и смазать дно кремом.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить печенье на дно формы и покрыть кремом. Повторить эти действия, пока не будет собран весь торт — должно получиться примерно 4 слоя. Крем использовать горячим, не охлаждая его.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Последний слой также покрыть кремом. Измельчить печенье до состояния крошки и посыпать ею верх торта. Торт охладить, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на всю ночь.

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