Рецепт торта "Наполеон" за 10 минут — пошаговое приготовление

Самый ленивый рецепт торта "Наполен" за 10 минут
Хотите торт "Наполеон", но нет времени или желания готовить долго? Этот ленивый рецепт позволит приготовить вкусный десерт всего за 10 минут. Идеальный вариант для быстрого и сладкого удовольствия!
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- печенье "Ушки" 800 г;
- молоко 1 л;
- яйца 3 шт;
- сахар 100 г;
- мука 90 г.
Способ приготовления
Сначала молоко довести до кипения в кастрюле. В отдельной миске смешать яйца с сахаром до однородной консистенции, добавить муку и перемешать хорошо. Затем влить немного горячего молока и снова перемешать.
Постепенно вливать эту смесь в кипящее молоко, постоянно помешивая венчиком. Варить до загустения массы. Подготовить разъемную форму диаметром 20 см, поставить ее на плоскую тарелку и смазать дно кремом.
Выложить печенье на дно формы и покрыть кремом. Повторить эти действия, пока не будет собран весь торт — должно получиться примерно 4 слоя. Крем использовать горячим, не охлаждая его.
Последний слой также покрыть кремом. Измельчить печенье до состояния крошки и посыпать ею верх торта. Торт охладить, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на всю ночь.
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