Смачне м'ясо швидкого приготування на святковий стіл

Сало в спеціях. Фото: YouTube @nata_danulyk

Пропонуємо приготувати дивовижно смачну та ароматну закуску, яка буде доречною, як на свято, так і на будений день. Збережіть цей рецепт, він вам точно знадобиться.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна кухня з Наталією Данилюк.

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Вам знадобиться:

600 г підчеревини;

вода 2 л;

сіль 150 г;

лавровий лист 4 шт;

перець горошком та коріандр;

лушпиння цибулі;

часник;

спеції для сала та м'яса.

Спосіб приготування

У воду додати лаврове листя, перець та листя цибулі.

Спеції для сала. Фото: YouTube @nata_danulyk

Додати 150 г солі та довести до кипіння.

Маринад для сала. Фото: YouTube @nata_danulyk

В маринад кладемо шматочок свинини. Варити потрібно до готовності на слабкому вогні.

Свинина в маринаді. Фото: YouTube @nata_danulyk

Сало потрібно натерти часником. Знадобиться приблизно ціла головка.

Свинина та часник. Фото: YouTube @nata_danulyk

Потім натерти сало спеціями та замотати у фольгу. Поставити в холодильник на 16-18 годин.

Свинина в спеціях. Фото: YouTube @nata_danulyk

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