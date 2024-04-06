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Найніжніше сало всього за 30 хвилин — збережіть рецепт до Великодня

6 квітня 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Смачне м'ясо швидкого приготування на святковий стіл
Сало в спеціях. Фото: YouTube @nata_danulyk
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо приготувати дивовижно смачну та ароматну закуску, яка буде доречною, як на свято, так і на будений день. Збережіть цей рецепт, він вам точно знадобиться. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна кухня з Наталією Данилюк

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Вам знадобиться: 

  • 600 г підчеревини;
  • вода 2 л;
  • сіль 150 г;
  • лавровий лист 4 шт;
  • перець горошком та коріандр;
  • лушпиння цибулі;
  • часник;
  • спеції для сала та м'яса. 

Спосіб приготування 

У воду додати лаврове листя, перець та листя цибулі. 

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Спеції для сала. Фото: YouTube @nata_danulyk

Додати 150 г солі та довести до кипіння. 

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Маринад для сала. Фото: YouTube @nata_danulyk

В маринад кладемо шматочок свинини. Варити потрібно до готовності на слабкому вогні.  

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Свинина в маринаді. Фото: YouTube @nata_danulyk

Сало потрібно натерти часником. Знадобиться приблизно ціла головка. 

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Свинина та часник. Фото: YouTube @nata_danulyk

Потім натерти сало спеціями та замотати у фольгу. Поставити в холодильник на 16-18 годин. 

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Свинина в спеціях. Фото: YouTube @nata_danulyk

Ранее мы писали о рецепте идеальной закуски к пиву — жареные свиные уши.

Еще мы рассказывали про то, как приготовить генеральское сало в аджике — лучший карпатский рецепт. 

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