Смачне м'ясо швидкого приготування на святковий стіл

Найніжніше сало всього за 30 хвилин — збережіть рецепт до Великодня
Пропонуємо приготувати дивовижно смачну та ароматну закуску, яка буде доречною, як на свято, так і на будений день. Збережіть цей рецепт, він вам точно знадобиться.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна кухня з Наталією Данилюк.
Вам знадобиться:
- 600 г підчеревини;
- вода 2 л;
- сіль 150 г;
- лавровий лист 4 шт;
- перець горошком та коріандр;
- лушпиння цибулі;
- часник;
- спеції для сала та м'яса.
Спосіб приготування
У воду додати лаврове листя, перець та листя цибулі.
Додати 150 г солі та довести до кипіння.
В маринад кладемо шматочок свинини. Варити потрібно до готовності на слабкому вогні.
Сало потрібно натерти часником. Знадобиться приблизно ціла головка.
Потім натерти сало спеціями та замотати у фольгу. Поставити в холодильник на 16-18 годин.
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