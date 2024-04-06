Вкусное мясо быстрого приготовления на праздничный стол

Сало в специях. Фото: YouTube @nata_danulyk

Предлагаем приготовить удивительно вкусную и ароматную закуску, которая будет уместна как на праздник, так и в будний день. Сохраните этот рецепт, он вам точно пригодится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная кухня с Наталией Данилюк.

Читайте также:

Вам понадобится:

600 г подбрюшины;

вода 2 л;

соль 150 г;

лавровый лист 4 шт;

перец горошком и кориандр;

шелуха лука;

чеснок;

специи для сала и мяса.

Способ приготовления

В воду добавить лавровый лист, перец и листья лука.

Специи для сала. Фото: YouTube @nata_danulyk

Добавить 150 г соли и довести до кипения.

Маринад для сала. Фото: YouTube @nata_danulyk

В маринад кладем кусочек свинины. Варить нужно до готовности на слабом огне.

Свинина в маринаде. Фото: YouTube @nata_danulyk

Сало нужно натереть чесноком. Понадобится примерно целая головка.

Свинина и чеснок. Фото: YouTube @nata_danulyk

Затем натереть сало специями и замотать в фольгу. Поставить в холодильник на 16–18 часов.

Свинина в специях. Фото: YouTube @nata_danulyk

Ранее мы писали о рецепте идеальной закуски к пиву — жареные свиные уши.

Еще мы рассказывали о том, как приготовить генеральское сало в аджике — лучший карпатский рецепт.

Также мы писали о рецепте идеального запеченного сала.