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Нежнейшее сало всего за 30 минут — сохраните рецепт к Пасхе

6 апреля 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусное мясо быстрого приготовления на праздничный стол
Сало в специях. Фото: YouTube @nata_danulyk
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем приготовить удивительно вкусную и ароматную закуску, которая будет уместна как на праздник, так и в будний день. Сохраните этот рецепт, он вам точно пригодится.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная кухня с Наталией Данилюк.

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Вам понадобится:

  • 600 г подбрюшины;
  • вода 2 л;
  • соль 150 г;
  • лавровый лист 4 шт;
  • перец горошком и кориандр;
  • шелуха лука;
  • чеснок;
  • специи для сала и мяса.

Способ приготовления

В воду добавить лавровый лист, перец и листья лука.

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Специи для сала. Фото: YouTube @nata_danulyk

Добавить 150 г соли и довести до кипения.

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Маринад для сала. Фото: YouTube @nata_danulyk

В маринад кладем кусочек свинины. Варить нужно до готовности на слабом огне.

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Свинина в маринаде. Фото: YouTube @nata_danulyk

Сало нужно натереть чесноком. Понадобится примерно целая головка.

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Свинина и чеснок. Фото: YouTube @nata_danulyk

Затем натереть сало специями и замотать в фольгу. Поставить в холодильник на 16–18 часов.

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Свинина в специях. Фото: YouTube @nata_danulyk

Ранее мы писали о рецепте идеальной закуски к пиву — жареные свиные уши.

Еще мы рассказывали о том, как приготовить генеральское сало в аджике — лучший карпатский рецепт.

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свинина
буженина

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