Вкусное мясо быстрого приготовления на праздничный стол

Нежнейшее сало всего за 30 минут — сохраните рецепт к Пасхе
Предлагаем приготовить удивительно вкусную и ароматную закуску, которая будет уместна как на праздник, так и в будний день. Сохраните этот рецепт, он вам точно пригодится.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусная кухня с Наталией Данилюк.
Вам понадобится:
- 600 г подбрюшины;
- вода 2 л;
- соль 150 г;
- лавровый лист 4 шт;
- перец горошком и кориандр;
- шелуха лука;
- чеснок;
- специи для сала и мяса.
Способ приготовления
В воду добавить лавровый лист, перец и листья лука.
Добавить 150 г соли и довести до кипения.
В маринад кладем кусочек свинины. Варить нужно до готовности на слабом огне.
Сало нужно натереть чесноком. Понадобится примерно целая головка.
Затем натереть сало специями и замотать в фольгу. Поставить в холодильник на 16–18 часов.
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