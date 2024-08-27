Найпопулярніші кабачкові рулетики — покроковий рецепт закуски

Найпопулярніші кабачкові рулетики — найкраща закуска
Кабачкові рулетики — це справжній хіт серед закусок, які обожнюють усі. Ніжний смак кабачка у поєднанні з соковитою начинкою робить цю страву ідеальним варіантом для будь-якого застілля.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- гарний рівний кабачок;
- яйця 2 шт;
- борошно;
- панірувальні сухарі;
- сметана 2 ст.л;
- кріп;
- часник 1 зуб;
- сіль та перець за смаком;
- помідор невеликий;
- латук.
Спосіб приготування
Кабачок нарізаємо поздовж на тонкі слайси, приблизно пів сантиметра.
Обкочуємо у борошні, занурюємо у яйце і обкочуємо у панірувальних сухарях. Викладаємо у деко на пергамент. Кладемо у духовку на 20 хвилин при 180 ºС.
Коли кабачки приготуються, залишаємо їх охолонути. Змішуємо сметану, кріп та часник.
Низ кабачка буде запрівшим, тому перевертаємо і змащуємо сметаною саме запрівшу сторону. Інакше, під час закручування, паніровка почне злазити. Кладемо латук, скибку помідора і закручуємо.
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