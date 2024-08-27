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Найпопулярніші кабачкові рулетики — найкраща закуска

27 серпня 2024 05:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Найпопулярніші кабачкові рулетики — покроковий рецепт закуски
Кабачкові рулетики. Фото: YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Кабачкові рулетики — це справжній хіт серед закусок, які обожнюють усі. Ніжний смак кабачка у поєднанні з соковитою начинкою робить цю страву ідеальним варіантом для будь-якого застілля. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться: 

  • гарний рівний кабачок;
  • яйця 2 шт;
  • борошно;
  • панірувальні сухарі;
  • сметана 2 ст.л;
  • кріп;
  • часник 1 зуб;
  • сіль та перець за смаком;
  • помідор невеликий;
  • латук. 

Спосіб приготування 

Кабачок нарізаємо поздовж на тонкі слайси, приблизно пів сантиметра.

що приготувати з кабачка
Слайси з кабачка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Обкочуємо у борошні, занурюємо у яйце і обкочуємо у панірувальних сухарях. Викладаємо у деко на пергамент. Кладемо у духовку на 20 хвилин при 180 ºС.

рецепт закуски з кабачка
Панірувальні сухарі та кляр. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Коли кабачки приготуються, залишаємо їх охолонути. Змішуємо сметану, кріп та часник.

рецепт рулетиків з кабачка
Рулет з кабачка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Низ кабачка буде запрівшим, тому перевертаємо і змащуємо сметаною саме запрівшу сторону. Інакше, під час закручування, паніровка почне злазити. Кладемо латук, скибку помідора і закручуємо.

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