Найпопулярніші кабачкові рулетики — покроковий рецепт закуски

Кабачкові рулетики. Фото: YouTube @panfartuh

Кабачкові рулетики — це справжній хіт серед закусок, які обожнюють усі. Ніжний смак кабачка у поєднанні з соковитою начинкою робить цю страву ідеальним варіантом для будь-якого застілля.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

гарний рівний кабачок;

яйця 2 шт;

борошно;

панірувальні сухарі;

сметана 2 ст.л;

кріп;

часник 1 зуб;

сіль та перець за смаком;

помідор невеликий;

латук.

Спосіб приготування

Кабачок нарізаємо поздовж на тонкі слайси, приблизно пів сантиметра.

Слайси з кабачка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Обкочуємо у борошні, занурюємо у яйце і обкочуємо у панірувальних сухарях. Викладаємо у деко на пергамент. Кладемо у духовку на 20 хвилин при 180 ºС.

Панірувальні сухарі та кляр. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Коли кабачки приготуються, залишаємо їх охолонути. Змішуємо сметану, кріп та часник.

Рулет з кабачка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Низ кабачка буде запрівшим, тому перевертаємо і змащуємо сметаною саме запрівшу сторону. Інакше, під час закручування, паніровка почне злазити. Кладемо латук, скибку помідора і закручуємо.

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