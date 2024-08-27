Самые популярные кабачковые рулетики – пошаговый рецепт закуски

Самые популярные кабачковые рулетики — лучшая закуска
Кабачковые рулетики — это настоящий хит среди закусок, которые обожают все. Нежный вкус кабачка в сочетании с сочной начинкой делает это блюдо идеальным вариантом для любого застолья.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.
Вам понадобится:
- хороший ровный кабачок;
- яйца 2 шт;
- мука;
- панировочные сухари;
- сметана 2 ст.л;
- укроп;
- чеснок 1 зуб;
- соль и перец по вкусу;
- помидор небольшой;
- латук.
Способ приготовления
Кабачок нарезаем вдоль на тонкие слайсы, примерно пол сантиметра.
Обкатываем в муке, погружаем в яйцо и обкатываем в панировочных сухарях. Выкладываем на противень на пергамент. Кладем в духовку на 20 минут при 180 ºС.
Когда кабачки приготовятся, оставляем их остыть. Смешиваем сметану, укроп и чеснок.
Низ кабачка переворачиваем и смазываем сметаной именно впрявшую сторону. Иначе во время закручивания панировка начнет слезать. Кладем латук, ломтик помидора и закручиваем.
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