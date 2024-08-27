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Самые популярные кабачковые рулетики — лучшая закуска

27 августа 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Самые популярные кабачковые рулетики – пошаговый рецепт закуски
Кабачковые рулетики. Фото: YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Кабачковые рулетики — это настоящий хит среди закусок, которые обожают все. Нежный вкус кабачка в сочетании с сочной начинкой делает это блюдо идеальным вариантом для любого застолья.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух — простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • хороший ровный кабачок;
  • яйца 2 шт;
  • мука;
  • панировочные сухари;
  • сметана 2 ст.л;
  • укроп;
  • чеснок 1 зуб;
  • соль и перец по вкусу;
  • помидор небольшой;
  • латук.

Способ приготовления

Кабачок нарезаем вдоль на тонкие слайсы, примерно пол сантиметра.

что приготовить из кабачка
Слайсы из кабачка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Обкатываем в муке, погружаем в яйцо и обкатываем в панировочных сухарях. Выкладываем на противень на пергамент. Кладем в духовку на 20 минут при 180 ºС.

рецепт закуски из кабачка
Панировочные сухари и кляр. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Когда кабачки приготовятся, оставляем их остыть. Смешиваем сметану, укроп и чеснок.

рецепт рулетиков из кабачка
Рулет из кабачка. Фото: Скриншот YouTube @panfartuh

Низ кабачка переворачиваем и смазываем сметаной именно впрявшую сторону. Иначе во время закручивания панировка начнет слезать. Кладем латук, ломтик помидора и закручиваем.

Раньше мы писали о вкусном, простом и полезном рецепте кабачков с чесноком в духовке.

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