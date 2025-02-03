Найпопулярніший салат у ресторанах — "Французький поцілунок"

Смачний салат. Фото: smachnenke.com.ua

"Французький поцілунок" — це салат, який можна знайти у багатьох ресторанах, і не дарма. Поєднання ніжного м’яса, маринованої цибулі, соковитих помідорів і вершкового сиру створює ідеальний баланс смаків. Його можна подати як на святковий стіл, так і як вишуканий обід. Простий у приготуванні, але водночас розкішний на смак.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

м’ясо (свинина чи яловичина) — 300 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

помідори — 3 шт.;

сир твердий — 200 г;

майонез — 2 ст. л.

Для маринаду:

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

оцет — 1 ст. л.;

вода (окріп) — 200 мл.

Спосіб приготування

Нарізати м’ясо кубиками або смужками. Нагріти сковороду, влити олію. Викласти шматки м’яса в гарячу олію, смажити на сильному вогні 7-8 хвилин. Приправити сіллю та меленим перцем, зняти з вогню. Викласти обсмажене м’ясо на паперову серветку, щоб ввібрати зайвий жир.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Замаринувати цибулю. Очистити та нарізати цибулю дрібним кубиком. Викласти у миску, залити окропом, додати сіль, цукор та оцет. Перемішати, залишити маринуватися до повного охолодження на 10-15 хвилин.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Помідори нарізати кубиком, зцідити зайвий сік. Нарізати сир середніми кубиками, частину залишити для подачі. Мариновану цибулю відцідити через друшляк, додати до помідорів та сиру. Викласти остигле обсмажене м’ясо. Додати майонез, при потребі присолити, перемішати.

Викласти салат гіркою на плоску тарілку. Посипати зверху натертим на дрібну тертку сиром. Подавати одразу після приготування. Салат виходить ситним, ароматним і чудово підходить для святкового столу.

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