Самый популярный салат в ресторанах — "Французский поцелуй"

Вкусный салат. Фото: smachnenke.com.ua

"Французский поцелуй" — это салат, который можно найти во многих ресторанах, и не зря. Сочетание нежного мяса, маринованного лука, сочных помидоров и сливочного сыра создает идеальный баланс вкусов. Его можно подать как на праздничный стол, так и как изысканный обед. Простой в приготовлении, но в то же время роскошный на вкус.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

мясо (свинина или говядина) — 300 г;

лук репчатый — 1 шт.;

помидоры — 3 шт.;

сыр твердый — 200 г;

майонез — 2 ст. л.

Для маринада:

соль — 0,5 ч. л;

сахар — 1 ч. л;

уксус — 1 ст. л;

вода (кипяток) — 200 мл.

Способ приготовления

Нарезать мясо кубиками или полосками. Нагреть сковороду, влить растительное масло. Выложить куски мяса в горячее масло, жарить на сильном огне 7-8 минут. Приправить солью и молотым перцем, снять с огня. Выложить обжаренное мясо на бумажную салфетку, чтобы впитать лишний жир.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Замариновать лук. Очистить и нарезать лук мелким кубиком. Выложить в миску, залить кипятком, добавить соль, сахар и уксус. Перемешать, оставить мариноваться до полного остывания на 10-15 минут.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Помидоры нарезать кубиком, сцедить лишний сок. Нарезать сыр средними кубиками, часть оставить для подачи. Маринованный лук отцедить через дуршлаг, добавить к помидорам и сыру. Выложить остывшее обжаренное мясо. Добавить майонез, при необходимости присолить, перемешать.

Выложить салат горкой на плоскую тарелку. Посыпать сверху натертым на мелкую терку сыром. Подавать сразу после приготовления. Салат получается сытным, ароматным и прекрасно подходит для праздничного стола.

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