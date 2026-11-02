Найпопулярніший салат з оселедцем: хіт осені 2026
Ua ru
2 листопада 2026 13:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат з оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua
Це цікава альтернатива звичним салатам з оселедцем. Усі інгредієнти чудово поєднуються між собою, а приготування не потребує багато часу. Особливого смаку йому надає ніжна заправка з гірчицею.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- варена картопля — 3 шт.;
- варені яйця — 3 шт.;
- солоний огірок — 1 великий або 2 маленькі;
- свіжий огірок — 1 шт.;
- філе оселедця — 2 шт.;
- червона цибуля — до смаку;
- зелена цибуля — до смаку;
- кріп або інша зелень — до смаку;
- сіль і перець — до смаку.
Для заправки:
- сметана або грецький йогурт — 2 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Змішати сметану або йогурт із майонезом і гірчицею.
- Додати охолоджені картоплю та яйця, злегка розім’яти виделкою, залишаючи невеликі шматочки.
- Нарізати обидва огірки, червону цибулю та кріп.
- Додати до картопляної основи, поперчити й перемішати. Сіль додавати обережно.
- Філе оселедця нарізати шматочками, викласти зверху та посипати зеленою цибулею. Подавати одразу.
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