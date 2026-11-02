Салат з оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Це цікава альтернатива звичним салатам з оселедцем. Усі інгредієнти чудово поєднуються між собою, а приготування не потребує багато часу. Особливого смаку йому надає ніжна заправка з гірчицею.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

варена картопля — 3 шт.;

варені яйця — 3 шт.;

солоний огірок — 1 великий або 2 маленькі;

свіжий огірок — 1 шт.;

філе оселедця — 2 шт.;

червона цибуля — до смаку;

зелена цибуля — до смаку;

кріп або інша зелень — до смаку;

сіль і перець — до смаку.

Для заправки:

сметана або грецький йогурт — 2 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Змішати сметану або йогурт із майонезом і гірчицею. Додати охолоджені картоплю та яйця, злегка розім’яти виделкою, залишаючи невеликі шматочки. Нарізати обидва огірки, червону цибулю та кріп. Додати до картопляної основи, поперчити й перемішати. Сіль додавати обережно. Філе оселедця нарізати шматочками, викласти зверху та посипати зеленою цибулею. Подавати одразу.