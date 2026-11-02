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Головна Смак Найпопулярніший салат з оселедцем: хіт осені 2026

Найпопулярніший салат з оселедцем: хіт осені 2026

Ua ru
2 листопада 2026 13:44
Салат з оселедцем, картоплею та двома видами огірків: простий рецепт Фото: smachnenke.com.ua
Салат з оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Це цікава альтернатива звичним салатам з оселедцем. Усі інгредієнти чудово поєднуються між собою, а приготування не потребує багато часу. Особливого смаку йому надає ніжна заправка з гірчицею.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • варена картопля — 3 шт.;
  • варені яйця — 3 шт.;
  • солоний огірок — 1 великий або 2 маленькі;
  • свіжий огірок — 1 шт.;
  • філе оселедця — 2 шт.;
  • червона цибуля — до смаку;
  • зелена цибуля — до смаку;
  • кріп або інша зелень — до смаку;
  • сіль і перець — до смаку.

Для заправки:

  • сметана або грецький йогурт — 2 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Змішати сметану або йогурт із майонезом і гірчицею.
  2. Додати охолоджені картоплю та яйця, злегка розім’яти виделкою, залишаючи невеликі шматочки.
  3. Нарізати обидва огірки, червону цибулю та кріп.
  4. Додати до картопляної основи, поперчити й перемішати. Сіль додавати обережно.
  5. Філе оселедця нарізати шматочками, викласти зверху та посипати зеленою цибулею. Подавати одразу.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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