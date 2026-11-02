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Главная Вкус Самый популярный салат с сельдью: хит осени 2026

Самый популярный салат с сельдью: хит осени 2026

Ua ru
2 ноября 2026 13:44
Салат с сельдью, картофелем и двумя видами огурцов: простой рецепт Фото: smachnenke.com.ua
Салат с сельдью. Фото: smachnenke.com.ua

Это интересная альтернатива привычным салатам с сельдью. Все ингредиенты прекрасно сочетаются друг с другом, а приготовление не занимает много времени. Особый вкус ему придает нежная заправка с горчицей.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • вареный картофель — 3 шт.;
  • вареные яйца — 3 шт.;
  • соленый огурец — 1 большой или 2 маленьких;
  • свежий огурец — 1 шт.;
  • филе сельди — 2 шт.;
  • красный лук — по вкусу;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • укроп или другая зелень — по вкусу;
  • соль и перец — по вкусу.

Для заправки:

  • сметана или греческий йогурт — 2 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.

Способ приготовления

  1. Смешать сметану или йогурт с майонезом и горчицей.
  2. Добавить охлажденный картофель и яйца, слегка размять вилкой, оставляя небольшие кусочки.
  3. Нарезать оба огурца, красный лук и укроп.
  4. Добавить к картофельной основе, поперчить и перемешать. Соль добавлять осторожно.
  5. Филе сельди нарезать кусочками, выложить сверху и посыпать зелёным луком. Подавать сразу.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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