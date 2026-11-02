Самый популярный салат с сельдью: хит осени 2026
Ua ru
2 ноября 2026 13:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат с сельдью. Фото: smachnenke.com.ua
Это интересная альтернатива привычным салатам с сельдью. Все ингредиенты прекрасно сочетаются друг с другом, а приготовление не занимает много времени. Особый вкус ему придает нежная заправка с горчицей.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- вареный картофель — 3 шт.;
- вареные яйца — 3 шт.;
- соленый огурец — 1 большой или 2 маленьких;
- свежий огурец — 1 шт.;
- филе сельди — 2 шт.;
- красный лук — по вкусу;
- зеленый лук — по вкусу;
- укроп или другая зелень — по вкусу;
- соль и перец — по вкусу.
Для заправки:
- сметана или греческий йогурт — 2 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Смешать сметану или йогурт с майонезом и горчицей.
- Добавить охлажденный картофель и яйца, слегка размять вилкой, оставляя небольшие кусочки.
- Нарезать оба огурца, красный лук и укроп.
- Добавить к картофельной основе, поперчить и перемешать. Соль добавлять осторожно.
- Филе сельди нарезать кусочками, выложить сверху и посыпать зелёным луком. Подавать сразу.
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