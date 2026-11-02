Салат с сельдью. Фото: smachnenke.com.ua

Это интересная альтернатива привычным салатам с сельдью. Все ингредиенты прекрасно сочетаются друг с другом, а приготовление не занимает много времени. Особый вкус ему придает нежная заправка с горчицей.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

вареный картофель — 3 шт.;

вареные яйца — 3 шт.;

соленый огурец — 1 большой или 2 маленьких;

свежий огурец — 1 шт.;

филе сельди — 2 шт.;

красный лук — по вкусу;

зеленый лук — по вкусу;

укроп или другая зелень — по вкусу;

соль и перец — по вкусу.

Для заправки:

сметана или греческий йогурт — 2 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.

Способ приготовления

Смешать сметану или йогурт с майонезом и горчицей. Добавить охлажденный картофель и яйца, слегка размять вилкой, оставляя небольшие кусочки. Нарезать оба огурца, красный лук и укроп. Добавить к картофельной основе, поперчить и перемешать. Соль добавлять осторожно. Филе сельди нарезать кусочками, выложить сверху и посыпать зелёным луком. Подавать сразу.