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Найпопулярніший сніданок у Туреччині менемен — турецькі рецепти

15 липня 2024 05:47
Соломія Цуренко - Редактор
Смачний турецький сніданок Менемен – покроковий рецепт
Яйця та помідори. Фото: YouTube @tureckierecepti
Соломія Цуренко - Редактор

Як смачно та правильно приготувати турецький сніданок Менемен. Це один із улюблених сніданків у Туреччині. Рекомендуємо приготувати за цим рецептом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Турецькі рецепти від Олени Драган.

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Вам знадобиться:

  • яйце 3 шт;
  • помідори 2 шт.;
  • цибуля 1 шт;
  • свіжий перець 1 шт.;
  • гострий (гіркий) перець до смаку;
  • олія 2 ст.л;
  • вершкове масло|мастило| 1 ст.л. (15 г);
  • сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати солодкий перець, гострий перець та цибулю. Також необхідно зняти шкірку з помідорів.

рецепт сніданку з яйцями та помідорами
Перець і цибуля. Фото: YouTube @tureckierecepti

Цибулю, перець та помідори обсмажити на сковороді.

рецепт смачного сніданку з яйцями
Перець та помідори. Фото: YouTube @tureckierecepti

Потім до готових овочів додаємо яйця. Додати сіль та перець. Наприкінці яйця трохи перемішати із овочами і додати зелень.

рецепт сніданку з яйцями
Яйця та помідори. Фото: YouTube @tureckierecepti

Раніше ми писали про рецепт хачапури із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша.

Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.

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