Смачний турецький сніданок Менемен – покроковий рецепт

Яйця та помідори. Фото: YouTube @tureckierecepti

Як смачно та правильно приготувати турецький сніданок Менемен. Це один із улюблених сніданків у Туреччині. Рекомендуємо приготувати за цим рецептом.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Турецькі рецепти від Олени Драган.

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Вам знадобиться:

яйце 3 шт;

помідори 2 шт.;

цибуля 1 шт;

свіжий перець 1 шт.;

гострий (гіркий) перець до смаку;

олія 2 ст.л;

вершкове масло|мастило| 1 ст.л. (15 г);

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати солодкий перець, гострий перець та цибулю. Також необхідно зняти шкірку з помідорів.

Перець і цибуля. Фото: YouTube @tureckierecepti

Цибулю, перець та помідори обсмажити на сковороді.

Перець та помідори. Фото: YouTube @tureckierecepti

Потім до готових овочів додаємо яйця. Додати сіль та перець. Наприкінці яйця трохи перемішати із овочами і додати зелень.

Яйця та помідори. Фото: YouTube @tureckierecepti

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