Смачний турецький сніданок Менемен – покроковий рецепт

Найпопулярніший сніданок у Туреччині менемен — турецькі рецепти
Як смачно та правильно приготувати турецький сніданок Менемен. Це один із улюблених сніданків у Туреччині. Рекомендуємо приготувати за цим рецептом.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Турецькі рецепти від Олени Драган.
Вам знадобиться:
- яйце 3 шт;
- помідори 2 шт.;
- цибуля 1 шт;
- свіжий перець 1 шт.;
- гострий (гіркий) перець до смаку;
- олія 2 ст.л;
- вершкове масло|мастило| 1 ст.л. (15 г);
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати солодкий перець, гострий перець та цибулю. Також необхідно зняти шкірку з помідорів.
Цибулю, перець та помідори обсмажити на сковороді.
Потім до готових овочів додаємо яйця. Додати сіль та перець. Наприкінці яйця трохи перемішати із овочами і додати зелень.
Раніше ми писали про рецепт хачапури із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.
Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша.
Або ознайомтеся з рецептом смачного сніданку з лаваша — лише три інгредієнти.
Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобиться вода та борошно.
Читайте Новини.LIVE!