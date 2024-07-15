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Самый популярный завтрак в Турции менемен — турецкие рецепты

15 июля 2024 05:47
Соломия Цуренко - Редактор
Вкусный турецкий завтрак Менемен — пошаговый рецепт
Яйца и помидоры. Фото: YouTube @tureckierecepti
Соломия Цуренко - Редактор

Как вкусно и правильно приготовить турецкий завтрак Менемен. Это один из любимых завтраков в Турции. Рекомендуем приготовить по этому рецепту. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Турецкие рецепты от Елены Драган

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Вам понадобится: 

  • яйцо 3 шт;
  • помидоры 2 шт;
  • лук 1 шт;
  • свежий перец 1 шт;
  • острый (горький) перец по вкусу; 
  • растительное масло 2 ст.л; 
  • сливочное масло 1 ст.л. (15 г);
  • соль, перец по вкусу. 

Способ приготовления  

Сначала необходимо нарезать сладкий перец, острый перец и лук. Также необходимо снять кожуру с помидор. 

рецепт завтрака с яйцами и помидорами
Перец и лук. Фото: YouTube @tureckierecepti

Лук, перец и помидоры обжарить на сковороде. 

рецепт вкусного завтрака с яйцами
Перец и помидоры. Фото: YouTube @tureckierecepti

Затем к готовым овощам добавляем яйца. Добавить соль и перец. В конце яйца немного перемешать с овощами и добавить зелень. 

рецепт завтрака с яйцами
Яйца и помидоры. Фото: YouTube @tureckierecepti

Раньше мы писали о рецепте хачапуры с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Или ознакомьтесь с рецептом вкусного завтрака из лаваша — всего три ингредиента.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

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