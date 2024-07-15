Вкусный турецкий завтрак Менемен — пошаговый рецепт

Самый популярный завтрак в Турции менемен — турецкие рецепты
Как вкусно и правильно приготовить турецкий завтрак Менемен. Это один из любимых завтраков в Турции. Рекомендуем приготовить по этому рецепту.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Турецкие рецепты от Елены Драган.
Вам понадобится:
- яйцо 3 шт;
- помидоры 2 шт;
- лук 1 шт;
- свежий перец 1 шт;
- острый (горький) перец по вкусу;
- растительное масло 2 ст.л;
- сливочное масло 1 ст.л. (15 г);
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать сладкий перец, острый перец и лук. Также необходимо снять кожуру с помидор.
Лук, перец и помидоры обжарить на сковороде.
Затем к готовым овощам добавляем яйца. Добавить соль и перец. В конце яйца немного перемешать с овощами и добавить зелень.
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