Вкусный турецкий завтрак Менемен — пошаговый рецепт

Яйца и помидоры. Фото: YouTube @tureckierecepti

Как вкусно и правильно приготовить турецкий завтрак Менемен. Это один из любимых завтраков в Турции. Рекомендуем приготовить по этому рецепту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Турецкие рецепты от Елены Драган.

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Вам понадобится:

яйцо 3 шт;

помидоры 2 шт;

лук 1 шт;

свежий перец 1 шт;

острый (горький) перец по вкусу;

растительное масло 2 ст.л;

сливочное масло 1 ст.л. (15 г);

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать сладкий перец, острый перец и лук. Также необходимо снять кожуру с помидор.

Перец и лук. Фото: YouTube @tureckierecepti

Лук, перец и помидоры обжарить на сковороде.

Перец и помидоры. Фото: YouTube @tureckierecepti

Затем к готовым овощам добавляем яйца. Добавить соль и перец. В конце яйца немного перемешать с овощами и добавить зелень.

Яйца и помидоры. Фото: YouTube @tureckierecepti

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