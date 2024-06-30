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Найправильніший рецепт тефтелей з рисом від YouTube-блогера Любані

30 червня 2024 08:30
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор
Покроковий рецепт тюфтель з рисом YouTube блогера Любані
Тефтелі з рисом. Фото: Freepik
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор

Перемішайте фарш з рисом, додайте спеції, зробіть тефтелі, обсмажте на олії, залийте підливою. Такі тефтелі сподобаються не лише дорослим, а й дітям. Вони підійдуть до будь-якого гарніру, та й просто із хлібом буде смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На кухні у Любані.

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Вам знадобиться:

  • фарш (свинячо-яловичий) 700 г;
  • рис (відварений) 4 ст. л.;
  • цибуля 1 шт.;
  • яйце 1 шт.;
  • сіль, перець за смаком.

Для підливи:

  • кетчуп 3 ст. л.;
  • сметана 3 ст. л.;
  • борошно 2 ст. л.;
  • сіль, цукор до смаку;
  • вода 600 г.

Спосіб приготування

У фарш додати часник, перець, подрібнену цибулю, яйце та сіль. Все ретельно перемішати. Далі додати рис, який потрібно відварити до напівготовності.

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М'ясний фарш. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Починаємо робити тефтелі. Ставимо сковороду на вогонь. Тефтелі обсмажуємо до рум'яності.

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Приготування тефтель.
Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Обсмажити цибулю та натерту моркву. Потім додати дві столові ложки борошна, помішуючи обсмажити.

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Морква та цибуля. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

До засмаження додати воду, дві столові ложки сметани та кетчуп.

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Приготування тефтель.
Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Засмаження перемішати, додати тефтелі і готувати все разом 20-30 хвилин.

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Приготування тефтель.
Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Тефтелі можна подавати з будь-яким гарніром.

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Тефтелі та спагетті.
Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

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Вечеря
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м'ясний фарш
тефтелі

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