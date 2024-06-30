Покроковий рецепт тюфтель з рисом YouTube блогера Любані

Найправильніший рецепт тефтелей з рисом від YouTube-блогера Любані
Перемішайте фарш з рисом, додайте спеції, зробіть тефтелі, обсмажте на олії, залийте підливою. Такі тефтелі сподобаються не лише дорослим, а й дітям. Вони підійдуть до будь-якого гарніру, та й просто із хлібом буде смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі На кухні у Любані.
Вам знадобиться:
- фарш (свинячо-яловичий) 700 г;
- рис (відварений) 4 ст. л.;
- цибуля 1 шт.;
- яйце 1 шт.;
- сіль, перець за смаком.
Для підливи:
- кетчуп 3 ст. л.;
- сметана 3 ст. л.;
- борошно 2 ст. л.;
- сіль, цукор до смаку;
- вода 600 г.
Спосіб приготування
У фарш додати часник, перець, подрібнену цибулю, яйце та сіль. Все ретельно перемішати. Далі додати рис, який потрібно відварити до напівготовності.
Починаємо робити тефтелі. Ставимо сковороду на вогонь. Тефтелі обсмажуємо до рум'яності.
Обсмажити цибулю та натерту моркву. Потім додати дві столові ложки борошна, помішуючи обсмажити.
До засмаження додати воду, дві столові ложки сметани та кетчуп.
Засмаження перемішати, додати тефтелі і готувати все разом 20-30 хвилин.
Тефтелі можна подавати з будь-яким гарніром.
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