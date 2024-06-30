Покроковий рецепт тюфтель з рисом YouTube блогера Любані

Тефтелі з рисом. Фото: Freepik

Перемішайте фарш з рисом, додайте спеції, зробіть тефтелі, обсмажте на олії, залийте підливою. Такі тефтелі сподобаються не лише дорослим, а й дітям. Вони підійдуть до будь-якого гарніру, та й просто із хлібом буде смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На кухні у Любані.

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Вам знадобиться:

фарш (свинячо-яловичий) 700 г;

рис (відварений) 4 ст. л.;

цибуля 1 шт.;

яйце 1 шт.;

сіль, перець за смаком.

Для підливи:

кетчуп 3 ст. л.;

сметана 3 ст. л.;

борошно 2 ст. л.;

сіль, цукор до смаку;

вода 600 г.

Спосіб приготування

У фарш додати часник, перець, подрібнену цибулю, яйце та сіль. Все ретельно перемішати. Далі додати рис, який потрібно відварити до напівготовності.

М'ясний фарш. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Починаємо робити тефтелі. Ставимо сковороду на вогонь. Тефтелі обсмажуємо до рум'яності.

Приготування тефтель.

Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Обсмажити цибулю та натерту моркву. Потім додати дві столові ложки борошна, помішуючи обсмажити.

Морква та цибуля. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

До засмаження додати воду, дві столові ложки сметани та кетчуп.

Приготування тефтель.

Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Засмаження перемішати, додати тефтелі і готувати все разом 20-30 хвилин.

Приготування тефтель.

Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Тефтелі можна подавати з будь-яким гарніром.

Тефтелі та спагетті.

Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

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