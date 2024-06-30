Пошаговый рецепт тефтелей с рисом YouTube блогера Любани

Тефтели с рисом. Фото: Freepik

Перемешайте фарш с рисом, добавьте специи, сделайте тефтели, обжарьте на растительном масле, залейте подливкой. Такие тефтели понравятся не только взрослым, но и детям. Они подойдут к любому гарниру, да и просто с хлебом будет вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале На кухне у Любани.

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Вам понадобится:

фарш (свино-говяжий) 700 г;

рис (отварной) 4 ст. л.;

лук 1 шт.;

яйцо 1 шт.;

соль, перец по вкусу.

Для подливы:

кетчуп 3 ст. л.;

сметана 3 ст. л.;

мука 2 ст. л.;

соль, сахар по вкусу;

вода 600 г.

Способ приготовления

В фарш добавить чеснок, перец, измельченный лук, яйцо и соль. Все тщательно перемешать. Далее добавить рис, который предварительно нужно отварить до полуготовности.

Мясной фарш. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Начинаем делать тефтели. Ставим сковороду на огонь. Тефтели обжариваем до румяности.

Приготовление тефтель. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Обжарить лук и натертую морковь. Затем добавить две столовые ложки муки, помешивая обжарить.

Морковь и лук. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

К зажарке добавить воду, две столовые ложки сметаны и кетчуп.

Приготовление тефтель.

Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Зажарку перемешать, добавить тефтели и готовить все вместе 20-30 минут.

Приготовление тефтель.

Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Тефтели можно подавать с любым гарниром.

Тефтели и спагетти.

Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

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