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Самый правильный рецепт тефтелей с рисом от YouTube-блогера Любани

30 июня 2024 08:30
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор
Пошаговый рецепт тефтелей с рисом YouTube блогера Любани
Тефтели с рисом. Фото: Freepik
76161e7d-9566-4087-42bd-ea7189f9b000 - Ольга Савчук
Ольга Савчук
Редактор

Перемешайте фарш с рисом, добавьте специи, сделайте тефтели, обжарьте на растительном масле, залейте подливкой. Такие тефтели понравятся не только взрослым, но и детям. Они подойдут к любому гарниру, да и просто с хлебом будет вкусно. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале На кухне у Любани.

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Вам понадобится: 

  • фарш (свино-говяжий) 700 г;
  • рис (отварной) 4 ст. л.;
  • лук 1 шт.;
  • яйцо 1 шт.;
  • соль, перец по вкусу.

Для подливы: 

  • кетчуп 3 ст. л.;
  • сметана 3 ст. л.;
  • мука 2 ст. л.;
  • соль, сахар по вкусу;
  • вода 600 г. 

Способ приготовления 

В фарш добавить чеснок, перец, измельченный лук, яйцо и соль. Все тщательно перемешать. Далее добавить рис, который предварительно нужно отварить до полуготовности. 

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Мясной фарш. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Начинаем делать тефтели. Ставим сковороду на огонь. Тефтели обжариваем до румяности. 

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Приготовление тефтель. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Обжарить лук и натертую морковь. Затем добавить две столовые ложки муки, помешивая обжарить. 

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Морковь и лук. Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

К зажарке добавить воду, две столовые ложки сметаны и кетчуп. 

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Приготовление тефтель. 
Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Зажарку перемешать, добавить тефтели и готовить все вместе 20-30 минут. 

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Приготовление тефтель. 
Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Тефтели можно подавать с любым гарниром. 

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Тефтели и спагетти. 
Фото: YouTube @na-kuhne-u-lubani

Раньше мы писали о сочных котлетах с детства по рецепту бабушки.

Еще мы рассказывали, как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.

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рецепты
Ужин
котлеты
мясной фарш
тефтели

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