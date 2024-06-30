Пошаговый рецепт тефтелей с рисом YouTube блогера Любани

Самый правильный рецепт тефтелей с рисом от YouTube-блогера Любани
Перемешайте фарш с рисом, добавьте специи, сделайте тефтели, обжарьте на растительном масле, залейте подливкой. Такие тефтели понравятся не только взрослым, но и детям. Они подойдут к любому гарниру, да и просто с хлебом будет вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале На кухне у Любани.
Вам понадобится:
- фарш (свино-говяжий) 700 г;
- рис (отварной) 4 ст. л.;
- лук 1 шт.;
- яйцо 1 шт.;
- соль, перец по вкусу.
Для подливы:
- кетчуп 3 ст. л.;
- сметана 3 ст. л.;
- мука 2 ст. л.;
- соль, сахар по вкусу;
- вода 600 г.
Способ приготовления
В фарш добавить чеснок, перец, измельченный лук, яйцо и соль. Все тщательно перемешать. Далее добавить рис, который предварительно нужно отварить до полуготовности.
Начинаем делать тефтели. Ставим сковороду на огонь. Тефтели обжариваем до румяности.
Обжарить лук и натертую морковь. Затем добавить две столовые ложки муки, помешивая обжарить.
К зажарке добавить воду, две столовые ложки сметаны и кетчуп.
Зажарку перемешать, добавить тефтели и готовить все вместе 20-30 минут.
Тефтели можно подавать с любым гарниром.
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