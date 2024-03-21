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Найпростіший і найшвидший рецепт спагетті з соусом Болоньєзе на вечерю або обід

21 березня 2024 16:23
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати соус Болоньєзе для спагетті — покроковий рецепт
Спагетті з соусом Болоньєзе. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Паста з соусом Болоньєзе — класика італійської кухні. Найпростіші та найдоступніші інгредієнти починають грати новими фарбами, завдяки типовим для Італії поєднанням спецій.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • яловичина 400-500 г;
  • морква 2 невеликі (150 г);
  • цибуля 1 шт.;
  • селера 100 г (або 5-6 стебел селери);
  • томатна паста 1 с. л.;
  • томати у власному соку 400 г;
  • часник 2-3 зубчики;
  • червоне вино 100 мл;
  • вода 200 мл;
  • трави італійської кухні 1 с. л.;
  • сушений базилік 0,5 с. л.;
  • сіль, чорний перець;
  • цукор 0,5 ч. л.;
  • спагетті 500 г.

Спосіб приготування

Селеру, цибулю і моркву нарізати на дрібні кубики. Обсмажити на олії цибулю до м'якості, додати селеру і моркву і обсмажити ще 3-4 хвилини.

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Нарізана селера. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати фарш і обсмажити, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок. Подрібнити часник.

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Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати часник, приправи, сіль, перець, червоне вино, томатну пасту та томати у власному соку.

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Фарш та овочі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати трохи цукру, щоб збалансувати кислоту томатної пасти.

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Фарш та спеції. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити кришкою і тушкувати на маленькому вогні 25-30 хвилин.

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Фарш та спеції. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Відварити спагетті згідно з інструкцією на упаковці.

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Спагетті із соусом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавати спагетті разом із соусом Болоньєзе.

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Італія
рецепти
лайфхаки
м'ясний фарш
спагетті
макарони

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