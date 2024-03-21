Як приготувати соус Болоньєзе для спагетті — покроковий рецепт

Найпростіший і найшвидший рецепт спагетті з соусом Болоньєзе на вечерю або обід
Паста з соусом Болоньєзе — класика італійської кухні. Найпростіші та найдоступніші інгредієнти починають грати новими фарбами, завдяки типовим для Італії поєднанням спецій.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- яловичина 400-500 г;
- морква 2 невеликі (150 г);
- цибуля 1 шт.;
- селера 100 г (або 5-6 стебел селери);
- томатна паста 1 с. л.;
- томати у власному соку 400 г;
- часник 2-3 зубчики;
- червоне вино 100 мл;
- вода 200 мл;
- трави італійської кухні 1 с. л.;
- сушений базилік 0,5 с. л.;
- сіль, чорний перець;
- цукор 0,5 ч. л.;
- спагетті 500 г.
Спосіб приготування
Селеру, цибулю і моркву нарізати на дрібні кубики. Обсмажити на олії цибулю до м'якості, додати селеру і моркву і обсмажити ще 3-4 хвилини.
Додати фарш і обсмажити, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок. Подрібнити часник.
Додати часник, приправи, сіль, перець, червоне вино, томатну пасту та томати у власному соку.
Додати трохи цукру, щоб збалансувати кислоту томатної пасти.
Накрити кришкою і тушкувати на маленькому вогні 25-30 хвилин.
Відварити спагетті згідно з інструкцією на упаковці.
Подавати спагетті разом із соусом Болоньєзе.
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