Як приготувати соус Болоньєзе для спагетті — покроковий рецепт

Спагетті з соусом Болоньєзе. Фото: Freepik

Паста з соусом Болоньєзе — класика італійської кухні. Найпростіші та найдоступніші інгредієнти починають грати новими фарбами, завдяки типовим для Італії поєднанням спецій.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

яловичина 400-500 г;

морква 2 невеликі (150 г);

цибуля 1 шт.;

селера 100 г (або 5-6 стебел селери);

томатна паста 1 с. л.;

томати у власному соку 400 г;

часник 2-3 зубчики;

червоне вино 100 мл;

вода 200 мл;

трави італійської кухні 1 с. л.;

сушений базилік 0,5 с. л.;

сіль, чорний перець;

цукор 0,5 ч. л.;

спагетті 500 г.

Спосіб приготування

Селеру, цибулю і моркву нарізати на дрібні кубики. Обсмажити на олії цибулю до м'якості, додати селеру і моркву і обсмажити ще 3-4 хвилини.

Нарізана селера. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати фарш і обсмажити, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок. Подрібнити часник.

Приготування фаршу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати часник, приправи, сіль, перець, червоне вино, томатну пасту та томати у власному соку.

Фарш та овочі. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Додати трохи цукру, щоб збалансувати кислоту томатної пасти.

Фарш та спеції. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрити кришкою і тушкувати на маленькому вогні 25-30 хвилин.

Фарш та спеції. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Відварити спагетті згідно з інструкцією на упаковці.

Спагетті із соусом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавати спагетті разом із соусом Болоньєзе.

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