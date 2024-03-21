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Самый простой и быстрый рецепт спагетти с соусом Болоньезе на ужин или обед

21 марта 2024 16:23
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить соус Болоньезе для спагетти — пошаговый рецепт
Спагетти с соусом Болоньезе. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Паста с соусом Болоньезе — классика итальянской кухни. Самые простые и доступные ингредиенты начинают играть новыми красками, благодаря типичным для Италии сочетаниям специй.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • говядина 400-500 г;
  • морковь 2 небольшие (150 г);
  • лук 1 шт;
  • сельдерей 100 г (или 5-6 стеблей сельдерея);
  • томатная паста 1 ст.л;
  • томаты в собственном соку 400 г;
  • чеснок 2-3 зубчика;
  • красное вино 100 г;
  • вода 200 мл;
  • травы итальянской кухни 1 ст.л;
  • сушеный базилик 0,5 ст.л;
  • соль, черный перец;
  • сахар 0,5 ч.л;
  • спагетти 500 г. 

Способ приготовления 

Сельдерей, лук и морковь нарезать на мелкие кубики. Обжарить на растительном масле лук до мягкости, добавить сельдерей и морковь и обжарить еще 3-4 минуты.

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Нарезанный сельдерей. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить фарш и обжарить, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Измельчить чеснок.

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Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить чеснок, приправы, соль, перец, красное вино, томатную пасту и томаты в собственном соку.

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Фарш и овощи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатной пасты.

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Фарш и специи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне 25-30 минут.

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Фарш и специи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Отварить спагетти согласно инструкции на упаковке.

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Спагетти с соусом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать спагетти вместе с соусом Болоньезе. 

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Италия
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