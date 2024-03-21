Как приготовить соус Болоньезе для спагетти — пошаговый рецепт

Спагетти с соусом Болоньезе. Фото: Freepik

Паста с соусом Болоньезе — классика итальянской кухни. Самые простые и доступные ингредиенты начинают играть новыми красками, благодаря типичным для Италии сочетаниям специй.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

говядина 400-500 г;

морковь 2 небольшие (150 г);

лук 1 шт;

сельдерей 100 г (или 5-6 стеблей сельдерея);

томатная паста 1 ст.л;

томаты в собственном соку 400 г;

чеснок 2-3 зубчика;

красное вино 100 г;

вода 200 мл;

травы итальянской кухни 1 ст.л;

сушеный базилик 0,5 ст.л;

соль, черный перец;

сахар 0,5 ч.л;

спагетти 500 г.

Способ приготовления

Сельдерей, лук и морковь нарезать на мелкие кубики. Обжарить на растительном масле лук до мягкости, добавить сельдерей и морковь и обжарить еще 3-4 минуты.

Нарезанный сельдерей. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить фарш и обжарить, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Измельчить чеснок.

Приготовление фарша. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить чеснок, приправы, соль, перец, красное вино, томатную пасту и томаты в собственном соку.

Фарш и овощи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатной пасты.

Фарш и специи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне 25-30 минут.

Фарш и специи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Отварить спагетти согласно инструкции на упаковке.

Спагетти с соусом. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подавать спагетти вместе с соусом Болоньезе.

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