Как приготовить соус Болоньезе для спагетти — пошаговый рецепт

Самый простой и быстрый рецепт спагетти с соусом Болоньезе на ужин или обед
Паста с соусом Болоньезе — классика итальянской кухни. Самые простые и доступные ингредиенты начинают играть новыми красками, благодаря типичным для Италии сочетаниям специй.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- говядина 400-500 г;
- морковь 2 небольшие (150 г);
- лук 1 шт;
- сельдерей 100 г (или 5-6 стеблей сельдерея);
- томатная паста 1 ст.л;
- томаты в собственном соку 400 г;
- чеснок 2-3 зубчика;
- красное вино 100 г;
- вода 200 мл;
- травы итальянской кухни 1 ст.л;
- сушеный базилик 0,5 ст.л;
- соль, черный перец;
- сахар 0,5 ч.л;
- спагетти 500 г.
Способ приготовления
Сельдерей, лук и морковь нарезать на мелкие кубики. Обжарить на растительном масле лук до мягкости, добавить сельдерей и морковь и обжарить еще 3-4 минуты.
Добавить фарш и обжарить, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Измельчить чеснок.
Добавить чеснок, приправы, соль, перец, красное вино, томатную пасту и томаты в собственном соку.
Добавить немного сахара, чтобы сбалансировать кислоту томатной пасты.
Накрыть крышкой и тушить на маленьком огне 25-30 минут.
Отварить спагетти согласно инструкции на упаковке.
Подавать спагетти вместе с соусом Болоньезе.
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