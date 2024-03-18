Як приготувати хрустку картоплю по-селянськи.

Картопля по-селянськи. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картопля з хрусткою скоринкою, ніжна та м'яка всередині. Ви можете додати будь-які спеції на свій смак. Головне дотримати технологію приготування картоплі, щоб вона була м'якою всередині, а зовні хрумкою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

картопля 600 г;

сіль;

часник 2-3 зубчики;

копчена паприка 0,5 ч. л;

чебрець;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування

Спочатку необхідно нарізати картоплю на часточки.

Сирий картопля. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картоплю потрібно зварити протягом 5 хвилин.

Картопля у воді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далі картоплю викладаємо на пергамент, додаємо олію, часник і спеції. Також усі спеції можна додати наприкінці, щоб нічого не підгоріло.

Картопля на противень. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картоплю запікати при 180 ºС протягом 12-15 хвилин. Наприкінці картопля можна посипати паприкою.

Картопля у спеціях. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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