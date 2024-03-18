Як приготувати хрустку картоплю по-селянськи.

Найпростіший рецепт хрусткої картоплі по-селянськи
Картопля з хрусткою скоринкою, ніжна та м'яка всередині. Ви можете додати будь-які спеції на свій смак. Головне дотримати технологію приготування картоплі, щоб вона була м'якою всередині, а зовні хрумкою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- картопля 600 г;
- сіль;
- часник 2-3 зубчики;
- копчена паприка 0,5 ч. л;
- чебрець;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування
Спочатку необхідно нарізати картоплю на часточки.
Картоплю потрібно зварити протягом 5 хвилин.
Далі картоплю викладаємо на пергамент, додаємо олію, часник і спеції. Також усі спеції можна додати наприкінці, щоб нічого не підгоріло.
Картоплю запікати при 180 ºС протягом 12-15 хвилин. Наприкінці картопля можна посипати паприкою.
Раніше ми писали про суперсалат із пекінської капусти за 5 хвилин.
Також ми писали про простий рецепт квашеного корисного буряка.
Також ми писали про польський рецепт теплого салату з буряка.
Читайте Новини.LIVE!