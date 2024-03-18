Как приготовить хрустящую картошку по-селянски — фото и видео рецепт

Картофель по-селянски. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картошка с хрустящей корочкой, нежная и мягкая внутри. Вы можете добавить любые специи по своему вкусу. Главное соблюсти технологию приготовления картофеля, чтобы она была мягкой внутри, а снаружи хрустящей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

картошка 600 г;

соль;

чеснок 2-3 зубчика;

копченая паприка 0,5 ч.л;

тимьян;

черный молотый перец.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать картофель на дольки.

Сырой картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картофель необходимо сварить на протяжении 5 минут.

Картофель в воде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее картофель выкладываем на пергамент, добавляем растительное масло, чеснок и специи. Также все специи можно добавить в самом конце, чтобы ничего не подгорело.

Картофель на деко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картофель запекать при 180º С на протяжении 12-15 минут. В конце картофель можно посыпать паприкой.

Картофель в специях. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о суперсалате из пекинской капусты за 5 минут.

Также мы писали о простом рецепте квашеной полезной свеклы.

Также мы писали о польском рецепте теплого салата из свеклы.