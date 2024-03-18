Как приготовить хрустящую картошку по-селянски — фото и видео рецепт

Самый простой рецепт хрустящей картошки по-селянски
Картошка с хрустящей корочкой, нежная и мягкая внутри. Вы можете добавить любые специи по своему вкусу. Главное соблюсти технологию приготовления картофеля, чтобы она была мягкой внутри, а снаружи хрустящей.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- картошка 600 г;
- соль;
- чеснок 2-3 зубчика;
- копченая паприка 0,5 ч.л;
- тимьян;
- черный молотый перец.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать картофель на дольки.
Картофель необходимо сварить на протяжении 5 минут.
Далее картофель выкладываем на пергамент, добавляем растительное масло, чеснок и специи. Также все специи можно добавить в самом конце, чтобы ничего не подгорело.
Картофель запекать при 180º С на протяжении 12-15 минут. В конце картофель можно посыпать паприкой.
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