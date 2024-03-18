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Самый простой рецепт хрустящей картошки по-селянски

18 марта 2024 16:27
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить хрустящую картошку по-селянски — фото и видео рецепт
Картофель по-селянски. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Картошка с хрустящей корочкой, нежная и мягкая внутри. Вы можете добавить любые специи по своему вкусу. Главное соблюсти технологию приготовления картофеля, чтобы она была мягкой внутри, а снаружи хрустящей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • картошка 600 г;
  • соль;
  • чеснок 2-3 зубчика;
  • копченая паприка 0,5 ч.л;
  • тимьян;
  • черный молотый перец. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать картофель на дольки. 

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Сырой картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картофель необходимо сварить на протяжении 5 минут. 

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Картофель в воде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Далее картофель выкладываем на пергамент, добавляем растительное масло, чеснок и специи. Также все специи можно добавить в самом конце, чтобы ничего не подгорело. 

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Картофель на деко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Картофель запекать при 180º С на протяжении 12-15 минут. В конце картофель можно посыпать паприкой. 

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Картофель в специях. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о суперсалате из пекинской капусты за 5 минут.

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