Як консервувати кавуни простим методом — покроковий спосіб приготування

Кавуни в банці. Фото: ua.depositphotos.com

Дійсно дуже простий рецепт консервованих кавунів. Мінімум клопоту й смачна заготівля на зиму готова. Зберігайте цей метод, точно не пошкодуєте.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Теплиці Лідії Кононенко.

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Вам знадобиться (на кожну банку):

кавуни;

1 ст ложку солі;

3 ст ложки цукру;

50 мл оцту.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити кавуни та нарізати, як на фото.

Соковиті кавуни. Фото: @youtubekononenko

Беремо найсмачніший кавун, закладаємо в банку.

Шматочки кавунів. Фото: @youtubekononenko

Заливаємо окропом, через 20 хвилин зливаємо воду.

Ложка солі. Фото: @youtubekononenko

За рецептом в кожну 3 літрову банку додаємо 1 столову ложку солі, 3 столові ложки цукру, 50 мл оцту. Можна додати все в злиту воду, проварити та залити.

Приготування кавунів. Фото: @youtubekononenko

Заливаємо, закриваємо і ставимо вверх дном, прикрить ковдрою.

Консервовані кавуни. Фото: @youtubekononenko

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