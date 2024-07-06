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Найпростіший рецепт консервованих кавунів на зиму

6 липня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як консервувати кавуни простим методом — покроковий спосіб приготування
Кавуни в банці. Фото: ua.depositphotos.com
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дійсно дуже простий рецепт консервованих кавунів. Мінімум клопоту й смачна заготівля на зиму готова. Зберігайте цей метод, точно не пошкодуєте. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Теплиці Лідії Кононенко.

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Вам знадобиться (на кожну банку): 

  • кавуни; 
  • 1 ст ложку солі;
  • 3 ст ложки цукру;
  • 50 мл оцту.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно помити кавуни та нарізати, як на фото.

соковиті кавуни для консервації
Соковиті кавуни. Фото: @youtubekononenko

Беремо найсмачніший кавун, закладаємо в банку.

кавуни в банці
Шматочки кавунів. Фото: @youtubekononenko

Заливаємо окропом, через 20 хвилин зливаємо воду. 

рецепт консервованих кавунів
Ложка солі. Фото: @youtubekononenko

За рецептом в кожну 3 літрову банку додаємо 1 столову ложку солі, 3 столові ложки цукру, 50 мл оцту. Можна додати все в злиту воду, проварити та залити. 

консервовані кавуни в банці
Приготування кавунів. Фото: @youtubekononenko

Заливаємо, закриваємо і ставимо вверх дном, прикрить ковдрою.

шматочки кавунів в банці
Консервовані кавуни. Фото: @youtubekononenko

Раніше ми писали про смачний, простий і корисний рецепт кабачків із часником у духовці.

Також ми розповідали про рецепт найсмачнішого закусочного торта з кабачків.

Ще рекомендуємо ознайомитись із найпростішим перевіреним роками рецептом смачних квашених огірків — холодний спосіб.

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