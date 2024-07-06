Як консервувати кавуни простим методом — покроковий спосіб приготування

Найпростіший рецепт консервованих кавунів на зиму
Дійсно дуже простий рецепт консервованих кавунів. Мінімум клопоту й смачна заготівля на зиму готова. Зберігайте цей метод, точно не пошкодуєте.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Теплиці Лідії Кононенко.
Вам знадобиться (на кожну банку):
- кавуни;
- 1 ст ложку солі;
- 3 ст ложки цукру;
- 50 мл оцту.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити кавуни та нарізати, як на фото.
Беремо найсмачніший кавун, закладаємо в банку.
Заливаємо окропом, через 20 хвилин зливаємо воду.
За рецептом в кожну 3 літрову банку додаємо 1 столову ложку солі, 3 столові ложки цукру, 50 мл оцту. Можна додати все в злиту воду, проварити та залити.
Заливаємо, закриваємо і ставимо вверх дном, прикрить ковдрою.
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