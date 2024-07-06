Как консервировать арбузы простым методом – пошаговый способ приготовления

Арбузы в банке. Фото: ua.depositphotos.com

Действительно очень простой рецепт консервированных арбузов. Минимум хлопот и вкусная заготовка на зиму готова. Сохраняйте этот метод, точно не пожалеете.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Теплицы Лидии Кононенко.

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Вам понадобится (на каждую банку):

арбузы;

1 ст ложку соли;

3 ст. ложки сахара;

50 мл уксуса.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть арбузы и нарезать, как на фото.

Сочные арбузы. Фото: @youtubekononenko

Берем самый вкусный арбуз, закладываем в банку.

Кусочки арбузов. Фото: @youtubekononenko

Заливаем крутым кипятком, через 20 минут сливаем воду.

ложка соли. Фото: @youtubekononenko

По рецепту в каждую 3 литровую банку добавляем 1 столовую ложку соли, 3 столовых ложки сахара, 50 мл уксуса. Можно добавить в слитую воду, проварить и залить.

Приготовление арбузов. Фото: @youtubekononenko

Заливаем, закрываем и ставим вверх дном, накрыть одеялом.

Консервированные арбузы. Фото: @youtubekononenko

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