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Самый простой рецепт консервированных арбузов на зиму

6 июля 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как консервировать арбузы простым методом – пошаговый способ приготовления
Арбузы в банке. Фото: ua.depositphotos.com
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Действительно очень простой рецепт консервированных арбузов. Минимум хлопот и вкусная заготовка на зиму готова. Сохраняйте этот метод, точно не пожалеете.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Теплицы Лидии Кононенко.

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Вам понадобится (на каждую банку):

  • арбузы;
  • 1 ст ложку соли;
  • 3 ст. ложки сахара;
  • 50 мл уксуса.

Способ приготовления

Сначала нужно помыть арбузы и нарезать, как на фото.

сочные арбузы для консервации
Сочные арбузы. Фото: @youtubekononenko

Берем самый вкусный арбуз, закладываем в банку.

арбузы в банке
Кусочки арбузов. Фото: @youtubekononenko

Заливаем крутым кипятком, через 20 минут сливаем воду.

рецепт консервированных арбузов
ложка соли. Фото: @youtubekononenko

По рецепту в каждую 3 литровую банку добавляем 1 столовую ложку соли, 3 столовых ложки сахара, 50 мл уксуса. Можно добавить в слитую воду, проварить и залить.

консервированные арбузы в банке
Приготовление арбузов. Фото: @youtubekononenko

Заливаем, закрываем и ставим вверх дном, накрыть одеялом.

кусочки арбузов в банке
Консервированные арбузы. Фото: @youtubekononenko

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