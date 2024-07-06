Как консервировать арбузы простым методом – пошаговый способ приготовления

Самый простой рецепт консервированных арбузов на зиму
Действительно очень простой рецепт консервированных арбузов. Минимум хлопот и вкусная заготовка на зиму готова. Сохраняйте этот метод, точно не пожалеете.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Теплицы Лидии Кононенко.
Вам понадобится (на каждую банку):
- арбузы;
- 1 ст ложку соли;
- 3 ст. ложки сахара;
- 50 мл уксуса.
Способ приготовления
Сначала нужно помыть арбузы и нарезать, как на фото.
Берем самый вкусный арбуз, закладываем в банку.
Заливаем крутым кипятком, через 20 минут сливаем воду.
По рецепту в каждую 3 литровую банку добавляем 1 столовую ложку соли, 3 столовых ложки сахара, 50 мл уксуса. Можно добавить в слитую воду, проварить и залить.
Заливаем, закрываем и ставим вверх дном, накрыть одеялом.
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