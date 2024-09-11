Кукурудза за 5 хвилин, без каструлі, води та плити — покроковий рецепт

Кукурудза варена. Фото: Freepik

Шукаєте швидкий і простий спосіб приготувати кукурудзу? Цей рецепт дозволить вам зробити це лише за п'ять хвилин без каструлі, води та плити! Соковита й ароматна кукурудза легко готується в мікрохвильовці, зберігаючи свій природний смак.

Рецепт опублікувала Вікторія Панасюк в TikTok.

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кукурудза.

Спосіб приготування

Покладіть качани кукурудзи в мікрохвильову піч і готуйте на максимальній потужності протягом 5 хвилин.

Приготування кукурудзи. Фото: Скриншот TikTok

Під час приготування кукурудза почне парувати та виділяти апетитний аромат, що свідчить про її готовність.

Неочищена кукурудза. Фото: Скриншот TikTok

Після цього, коли качани ще гарячі, обережно очистьте їх від листя та волокон. Насолоджуйтеся свіжою та соковитою кукурудзою!

Готова кукурудза. Фото: Скриншот TikTok

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