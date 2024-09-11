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Найпростіший рецепт кукурудзи за п'ять хвилин — без каструлі, води та плити

11 вересня 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Кукурудза за 5 хвилин, без каструлі, води та плити — покроковий рецепт
Кукурудза варена. Фото: Freepik
Оксана Харченко - Редактор

Шукаєте швидкий і простий спосіб приготувати кукурудзу? Цей рецепт дозволить вам зробити це лише за п'ять хвилин без каструлі, води та плити! Соковита й ароматна кукурудза легко готується в мікрохвильовці, зберігаючи свій природний смак.

Рецепт опублікувала Вікторія Панасюк в TikTok.

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@viktoria.panasiuk

🌽КУКУРУДЗА ЗА 5 ХВИЛИН!🌽 (без каструлі, води та плити) Закидаємо кукурудзу в мікрохвильову піч на максимальну потужність, на 5 хв. (має парувати, та пахнути) Ще гарячою очищуємо і смакуємо 🤗 #lifehacks#лайфхак#кукуруза#fyp

♬ Alibi - Sevdaliza & Pabllo Vittar & Yseult

Вам знадобиться: 

  • кукурудза. 

Спосіб приготування 

Покладіть качани кукурудзи в мікрохвильову піч і готуйте на максимальній потужності протягом 5 хвилин. 

як приготувати кукурудзу в мікрохвильовій печі
Приготування кукурудзи. Фото: Скриншот TikTok

Під час приготування кукурудза почне парувати та виділяти апетитний аромат, що свідчить про її готовність. 

як шкидко приготувати кукурудзу в мікрохвильовій печі
Неочищена кукурудза. Фото: Скриншот TikTok

Після цього, коли качани ще гарячі, обережно очистьте їх від листя та волокон. Насолоджуйтеся свіжою та соковитою кукурудзою!

як приготувати кукурудзу без води в мікрохвильовій печі
Готова кукурудза. Фото: Скриншот TikTok

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