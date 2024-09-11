Кукурудза за 5 хвилин, без каструлі, води та плити — покроковий рецепт

Найпростіший рецепт кукурудзи за п'ять хвилин — без каструлі, води та плити
Шукаєте швидкий і простий спосіб приготувати кукурудзу? Цей рецепт дозволить вам зробити це лише за п'ять хвилин без каструлі, води та плити! Соковита й ароматна кукурудза легко готується в мікрохвильовці, зберігаючи свій природний смак.
Рецепт опублікувала Вікторія Панасюк в TikTok.
@viktoria.panasiuk
🌽КУКУРУДЗА ЗА 5 ХВИЛИН!🌽 (без каструлі, води та плити) Закидаємо кукурудзу в мікрохвильову піч на максимальну потужність, на 5 хв. (має парувати, та пахнути) Ще гарячою очищуємо і смакуємо 🤗 #lifehacks#лайфхак#кукуруза#fyp♬ Alibi - Sevdaliza & Pabllo Vittar & Yseult
Вам знадобиться:
- кукурудза.
Спосіб приготування
Покладіть качани кукурудзи в мікрохвильову піч і готуйте на максимальній потужності протягом 5 хвилин.
Під час приготування кукурудза почне парувати та виділяти апетитний аромат, що свідчить про її готовність.
Після цього, коли качани ще гарячі, обережно очистьте їх від листя та волокон. Насолоджуйтеся свіжою та соковитою кукурудзою!
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