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Самый простой рецепт кукурузы за пять минут — без кастрюли, воды и плиты

11 сентября 2024 12:10
Оксана Харченко - Редактор
Кукуруза за 5 минут, без кастрюли, воды и плиты – пошаговый рецепт
Кукуруза вареная. Фото: Freepik
Оксана Харченко - Редактор

Ищете быстрый и простой способ приготовить кукурузу? Этот рецепт позволит вам сделать это всего за пять минут без кастрюли, воды и плиты! Сочная и ароматная кукуруза легко готовится в микроволновке, сохраняя свой естественный вкус.

Рецепт опубликовала Виктория Панасюк в TikTok.

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@viktoria.panasiuk

🌽КУКУРУДЗА ЗА 5 МИНУТ!🌽 (без кастрюли, воды и плиты) Забрасываем кукурузу в микроволновку на максимальную мощность, на 5 мин. (должен парить, и пахнуть) Еще горячей очищаем и смакуем 🤗 #lifehacks #лайфхак #кукуруза #fyp

♬ Alibi - Sevdaliza & Pabllo Vittar & Yseult

Вам понадобится:

  • кукуруза.

Способ приготовления

Положите качаны кукурузы в микроволновку и готовьте на максимальной мощности в течение 5 минут.

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Приготовление кукурузы. Фото: Скриншот TikTok

Во время приготовления кукуруза начнет дымиться и выделять аппетитный аромат, что свидетельствует о ее готовности.

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Не очищенная кукуруза. Фото: Скриншот TikTok

После этого, когда качаны еще горячие, осторожно очистите их от листьев и волокон. Наслаждайтесь свежей и сочной кукурузой!

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Готовая кукуруза. Фото: Скриншот TikTok

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