Кукуруза за 5 минут, без кастрюли, воды и плиты – пошаговый рецепт

Кукуруза вареная. Фото: Freepik

Ищете быстрый и простой способ приготовить кукурузу? Этот рецепт позволит вам сделать это всего за пять минут без кастрюли, воды и плиты! Сочная и ароматная кукуруза легко готовится в микроволновке, сохраняя свой естественный вкус.

Рецепт опубликовала Виктория Панасюк в TikTok.

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Вам понадобится:

кукуруза.

Способ приготовления

Положите качаны кукурузы в микроволновку и готовьте на максимальной мощности в течение 5 минут.

Приготовление кукурузы. Фото: Скриншот TikTok

Во время приготовления кукуруза начнет дымиться и выделять аппетитный аромат, что свидетельствует о ее готовности.

Не очищенная кукуруза. Фото: Скриншот TikTok

После этого, когда качаны еще горячие, осторожно очистите их от листьев и волокон. Наслаждайтесь свежей и сочной кукурузой!

Готовая кукуруза. Фото: Скриншот TikTok

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