Кукуруза за 5 минут, без кастрюли, воды и плиты – пошаговый рецепт

Самый простой рецепт кукурузы за пять минут — без кастрюли, воды и плиты
Ищете быстрый и простой способ приготовить кукурузу? Этот рецепт позволит вам сделать это всего за пять минут без кастрюли, воды и плиты! Сочная и ароматная кукуруза легко готовится в микроволновке, сохраняя свой естественный вкус.
Рецепт опубликовала Виктория Панасюк в TikTok.
@viktoria.panasiuk
🌽КУКУРУДЗА ЗА 5 МИНУТ!🌽 (без кастрюли, воды и плиты) Забрасываем кукурузу в микроволновку на максимальную мощность, на 5 мин. (должен парить, и пахнуть) Еще горячей очищаем и смакуем 🤗 #lifehacks #лайфхак #кукуруза #fyp♬ Alibi - Sevdaliza & Pabllo Vittar & Yseult
Вам понадобится:
- кукуруза.
Способ приготовления
Положите качаны кукурузы в микроволновку и готовьте на максимальной мощности в течение 5 минут.
Во время приготовления кукуруза начнет дымиться и выделять аппетитный аромат, что свидетельствует о ее готовности.
После этого, когда качаны еще горячие, осторожно очистите их от листьев и волокон. Наслаждайтесь свежей и сочной кукурузой!
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