Як приготувати гуакамоле з авокадо - покроковий рецепт з фото.

Гуакамоле з авокадо. Фото: YouTube @evadaren

Дуже проста, смачна та корисна мексиканська закуска під назвою гуакамоле. Обов'язково спробуйте, для літнього сезону ідеальний варіант перекушування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

стиглі авокадо 2 шт;

помідор 1 шт;

фіолетова цибуля 1 шт;

пучок кінзи чи петрушки;

лайм 1 шт.;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Помідор, цибулю та зелень подрібнити.

Зелень, цибуля та помідор. Фото: YouTube @evadaren

Авокадо приправивши розім'яти виделкою. Додати подрібнені інгредієнти та видавити сік лайма.

Приготування гуакамоле. Фото: YouTube @evadaren

Ретельно перемішати та подавати з начос.

Гуакамоле з авокадо. Фото: YouTube @evadaren

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