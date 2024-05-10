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Найпростіший рецепт мексиканської закуски гуакамоле з авокадо

10 травня 2024 16:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати гуакамоле з авокадо - покроковий рецепт з фото.
Гуакамоле з авокадо. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже проста, смачна та корисна мексиканська закуска під назвою гуакамоле. Обов'язково спробуйте, для літнього сезону ідеальний варіант перекушування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.

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Вам знадобиться:

  • стиглі авокадо 2 шт;
  • помідор 1 шт;
  • фіолетова цибуля 1 шт;
  • пучок кінзи чи петрушки;
  • лайм 1 шт.;
  • сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування

Помідор, цибулю та зелень подрібнити.

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Зелень, цибуля та помідор. Фото: YouTube @evadaren

Авокадо приправивши розім'яти виделкою. Додати подрібнені інгредієнти та видавити сік лайма.

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Приготування гуакамоле. Фото: YouTube @evadaren

Ретельно перемішати та подавати з начос.

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Гуакамоле з авокадо. Фото: YouTube @evadaren

Раніше ми писали про найпростіший рецепт хрусткої картоплі по-селянськи.

Візьміть три картоплини та приготуйте цей геніальний сніданок чи вечерю — італійська фритата.

рецепти
овочі
лайфхаки
авокадо
закуска

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