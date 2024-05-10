Як приготувати гуакамоле з авокадо - покроковий рецепт з фото.

Найпростіший рецепт мексиканської закуски гуакамоле з авокадо
10 травня 2024 16:05
Гуакамоле з авокадо. Фото: YouTube @evadaren
Дуже проста, смачна та корисна мексиканська закуска під назвою гуакамоле. Обов'язково спробуйте, для літнього сезону ідеальний варіант перекушування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Eva Daren.
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Вам знадобиться:
- стиглі авокадо 2 шт;
- помідор 1 шт;
- фіолетова цибуля 1 шт;
- пучок кінзи чи петрушки;
- лайм 1 шт.;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування
Помідор, цибулю та зелень подрібнити.
Авокадо приправивши розім'яти виделкою. Додати подрібнені інгредієнти та видавити сік лайма.
Ретельно перемішати та подавати з начос.
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