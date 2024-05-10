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Самый простой рецепт мексиканской закуски гуакамоле из авокадо

10 мая 2024 16:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить гуакамоле из авокадо — пошаговый рецепт с фото.
Гуакамоле из авокадо. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень простая, вкусная и полезная мексиканская закуска под названием гуакамоле. Обязательно попробуйте, для летнего сезона идеальный вариант перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • спелые авокадо 2 шт;
  • помидор 1 шт;
  • фиолетовый лук 1 шт;
  • пучок кинзы или петрушки;
  • лайм 1 шт;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Помидор, лук и зелень измельчить.

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Зелень, лук и помидор. Фото: YouTube @evadaren

Авокадо приправив размять вилкой. Добавить измельченные ингредиенты и выдавить сок лайма. 

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Приготовление гуакамоле. Фото: YouTube @evadaren

Тщательно перемешать и подавать с начос.

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Гуакамоле из авокадо. Фото: YouTube @evadaren

Раньше мы писали о самом простом рецепте хрустящего картофеля по-крестьянски.

Возьмите три картофелины и приготовьте этот гениальный завтрак или ужин — итальянская фритата.

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овощи
лайфхаки
авокадо
закуска

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