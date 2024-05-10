Как приготовить гуакамоле из авокадо — пошаговый рецепт с фото.

Самый простой рецепт мексиканской закуски гуакамоле из авокадо
10 мая 2024 16:05
Гуакамоле из авокадо. Фото: YouTube @evadaren
Очень простая, вкусная и полезная мексиканская закуска под названием гуакамоле. Обязательно попробуйте, для летнего сезона идеальный вариант перекуса.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
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Вам понадобится:
- спелые авокадо 2 шт;
- помидор 1 шт;
- фиолетовый лук 1 шт;
- пучок кинзы или петрушки;
- лайм 1 шт;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Помидор, лук и зелень измельчить.
Авокадо приправив размять вилкой. Добавить измельченные ингредиенты и выдавить сок лайма.
Тщательно перемешать и подавать с начос.
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