Как приготовить гуакамоле из авокадо — пошаговый рецепт с фото.

Гуакамоле из авокадо. Фото: YouTube @evadaren

Очень простая, вкусная и полезная мексиканская закуска под названием гуакамоле. Обязательно попробуйте, для летнего сезона идеальный вариант перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

спелые авокадо 2 шт;

помидор 1 шт;

фиолетовый лук 1 шт;

пучок кинзы или петрушки;

лайм 1 шт;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Помидор, лук и зелень измельчить.

Зелень, лук и помидор. Фото: YouTube @evadaren

Авокадо приправив размять вилкой. Добавить измельченные ингредиенты и выдавить сок лайма.

Приготовление гуакамоле. Фото: YouTube @evadaren

Тщательно перемешать и подавать с начос.

Гуакамоле из авокадо. Фото: YouTube @evadaren

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