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Найпростіший рецепт освіжаючого компоту з вишень

10 серпня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Найпростіший рецепт освіжаючого компоту з вишень – покроковий рецепт
Вишневий компот. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Компот із вишень — це ідеальний освіжаючий напій, який легко приготувати в домашніх умовах. З мінімальною кількістю інгредієнтів та простими кроками, ви зможете насолодитися смаком свіжих ягід у будь-яку пору року. Спробуйте цей найпростіший рецепт, і він обов'язково стане вашим улюбленим літнім частуванням.

Новини.LIVE розкажуть вам про простий рецепт компоту з вишень.

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Вам знадобиться:

  • вишня 1 кг (свіжа чи заморожена);
  • цукор 300 г (за смаком);
  • вода 3 літри;
  • лимонна кислота 1/4 чайної ложки (за бажанням).

Спосіб приготування

Якщо ви використовуєте свіжу вишню, ретельно промийте ягоди під холодною водою і видаліть кісточки. Якщо ви використовуєте заморожену вишню, дайте їй трохи розморозитися. Переконайтеся, що вишня чиста і без пошкоджень.

рецепт вишневого компоту
Вишневий компот. Фото: Freepik

У великій каструлі доведіть воду до кипіння. Додайте цукор і перемішуйте, доки він повністю не розчиниться. Якщо хочете додати легку кислинку, додайте лимонну кислоту в сироп.

Додайте підготовлену вишню в киплячий сироп. Доведіть компот до кипіння та зменшіть вогонь до слабкого кипіння. Варіть компот на слабкому вогні 10-15 хвилин, поки вишня не стане м'якою і не віддасть свій аромат та колір сиропу.

рецепт компоту з вишень
Компот із вишень. Фото: Freepik

Зніміть каструлю з вогню і дайте компот трохи охолонути. Перелийте компот у скляні банки чи пляшки, попередньо простерилізовані, якщо плануєте зберігати його тривалий час. Закрийте банки кришками і дайте компоту повністю охолонути при кімнатній температурі.

Зберігайте компот у холодильнику або прохолодному темному місці. Перед подачею охолодіть компот, щоб він став освіжаючим напоєм.

Поради

Регулюйте кількість цукру на свій смак. Якщо ви віддаєте перевагу менш солодкому компоту, зменшіть кількість цукру.

Ви можете додати до компоту інші фрукти або ягоди для різноманітності смаку, наприклад, яблука, груші або малину.

Для більш насиченого аромату можна додати в компот ванільний стручок або трохи кориці. Насолоджуйтесь домашнім компотом з вишень, який стане чудовим доповненням до будь-якого прийому їжі або просто освіжаючим напоєм у спекотний день.

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