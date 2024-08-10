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Самый простой рецепт освежающего компота из вишен

10 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Самый простой рецепт освежающего компота из вишен — пошаговый рецепт
Вишневый компот. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Компот из вишен — это идеальный освежающий напиток, который легко приготовить в домашних условиях. С минимальным количеством ингредиентов и простыми шагами, вы сможете насладиться вкусом свежих ягод в любое время года. Попробуйте этот самый простой рецепт, и он обязательно станет вашим любимым летним угощением. 

Новини.LIVE расскажут вам про простой рецепт компота из вишен. 

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Вам понадобится: 

  • вишня 1 кг (свежая или замороженная);
  • сахар 300 г (по вкусу);
  • вода 3 литра;
  • лимонная кислота 1/4 чайной ложки (по желанию). 

Способ приготовления 

Если используете свежую вишню, тщательно промойте ягоды под холодной водой и удалите косточки. Если используете замороженную вишню, дайте ей немного разморозиться. Убедитесь, что вишня полностью чистая и без повреждений.

рецепт вишневого компота
Вишневый компот. Фото: Freepik

В большой кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте сахар и перемешивайте, пока он полностью не растворится. Если хотите добавить легкую кислинку, добавьте лимонную кислоту в сироп.

Добавьте подготовленную вишню в кипящий сироп. Доведите компот до кипения и уменьшите огонь до слабого кипения. Варите компот на слабом огне 10-15 минут, пока вишня не станет мягкой и не отдаст свой аромат и цвет сиропу.

рецепт компота из вишен
Компот из вишен. Фото: Freepik

Снимите кастрюлю с огня и дайте компоту немного остыть. Перелейте компот в стеклянные банки или бутылки, предварительно простерилизованные, если планируете хранить его долгое время. Закройте банки крышками и дайте компоту полностью остыть при комнатной температуре.

Храните компот в холодильнике или прохладном темном месте. Перед подачей охладите компот, чтобы он стал освежающим напитком.

Советы

Регулируйте количество сахара по своему вкусу. Если вы предпочитаете менее сладкий компот, уменьшите количество сахара.

Вы можете добавить в компот другие фрукты или ягоды для разнообразия вкуса, например, яблоки, груши или малину.

Для более насыщенного аромата можно добавить в компот ванильный стручок или немного корицы. Наслаждайтесь домашним компотом из вишен, который станет отличным дополнением к любому приему пищи или просто освежающим напитком в жаркий день. 

Раньше мы писали о рецепте компота из черешни — вкусный и освежающий напиток.

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