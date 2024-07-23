Хрусткі огірки з хроном на зиму —покроковий рецепт закруток

Найпростіший рецепт солоних огірків з хроном на зиму
Пропонуємо простий та надійний рецепт приготування солоних огірків. Засолити огірки з цим рецептом дуже легко, а виходять вони надзвичайно смачні та соковиті. Причому виходять завжди та у всіх, навіть якщо ви у консервації повний профан.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Порадники.
Вам знадобиться (для трилітрової банки):
- 1,5-2 кг огірків;
- 1-2 парасольки кропу;
- 6-8 листків смородини та вишні;
- корінець хрону;
- 6-7 зубчиків часнику;
- 3 столові ложки солі;
- 1,5 літри окропу.
Спосіб приготування
Спочтку потрібно підгоувати спеції, помити огірки та залишити їх у холодній воді на кілька годин.
Потім в банку складаємо спеції та огірки. Робимо це досить щільно.
Тепер приготуємо маринад. Для цього доводимо до кипіння 1,5 літра води та додаємо сіль. Гарячим маринадом залити огірки.
Закрити банки капроновими кришками, закутати в рушник та залишити до повного охолодження. Потім поставит огірки для зберігання в прохолодне місце.
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