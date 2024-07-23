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Найпростіший рецепт солоних огірків з хроном на зиму

23 липня 2024 00:15
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Хрусткі огірки з хроном на зиму —покроковий рецепт закруток
Солоні огірки. Фото: YouTube @Poradnyky
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Пропонуємо простий та надійний рецепт приготування солоних огірків. Засолити огірки з цим рецептом дуже легко, а виходять вони надзвичайно смачні та соковиті. Причому виходять завжди та у всіх, навіть якщо ви у консервації повний профан. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Порадники

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Вам знадобиться (для трилітрової банки): 

  • 1,5-2 кг огірків;
  • 1-2 парасольки кропу;
  • 6-8 листків смородини та вишні;
  • корінець хрону;
  • 6-7 зубчиків часнику;
  • 3 столові ложки солі;
  • 1,5 літри окропу. 

Спосіб приготування 

Спочтку потрібно підгоувати спеції, помити огірки та залишити їх у холодній воді на кілька годин. 

як приготувати квашені огірки
Спеції для солоних огірків. Фото: YouTube @Poradnyky

Потім в банку складаємо спеції та огірки. Робимо це досить щільно. 

як приготувати квашені огірки рецепт
Солоні огірки в банці. Фото: YouTube @Poradnyky

Тепер приготуємо маринад. Для цього доводимо до кипіння 1,5 літра води та додаємо сіль. Гарячим маринадом залити огірки. 

як приготувати квашені огірки на зиму рецепт
Солоний маринад для огірків. Фото: YouTube @Poradnyky

Закрити банки капроновими кришками, закутати в рушник та залишити до повного охолодження. Потім поставит огірки для зберігання в прохолодне місце. 

як приготувати солоні квашені огірки на зиму
Банка з огірками в рушнику. Фото: YouTube @Poradnyky

Раніше ми писали, чому для консервації категорично не підходить йодована сіль.

Ще ми розповідали, як правильно стерилізувати банки та кришки для консервації — швидкі способи.

Рекомендуємо ознайомитися з інформацією, чи можна використовувати яблучний оцет при консервації продуктів — корисні поради.

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