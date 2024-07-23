Хрусткі огірки з хроном на зиму —покроковий рецепт закруток

Солоні огірки. Фото: YouTube @Poradnyky

Пропонуємо простий та надійний рецепт приготування солоних огірків. Засолити огірки з цим рецептом дуже легко, а виходять вони надзвичайно смачні та соковиті. Причому виходять завжди та у всіх, навіть якщо ви у консервації повний профан.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Порадники.

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Вам знадобиться (для трилітрової банки):

1,5-2 кг огірків;

1-2 парасольки кропу;

6-8 листків смородини та вишні;

корінець хрону;

6-7 зубчиків часнику;

3 столові ложки солі;

1,5 літри окропу.

Спосіб приготування

Спочтку потрібно підгоувати спеції, помити огірки та залишити їх у холодній воді на кілька годин.

Спеції для солоних огірків. Фото: YouTube @Poradnyky

Потім в банку складаємо спеції та огірки. Робимо це досить щільно.

Солоні огірки в банці. Фото: YouTube @Poradnyky

Тепер приготуємо маринад. Для цього доводимо до кипіння 1,5 літра води та додаємо сіль. Гарячим маринадом залити огірки.

Солоний маринад для огірків. Фото: YouTube @Poradnyky

Закрити банки капроновими кришками, закутати в рушник та залишити до повного охолодження. Потім поставит огірки для зберігання в прохолодне місце.

Банка з огірками в рушнику. Фото: YouTube @Poradnyky

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