Хрустящие огурцы с хреном на зиму – пошаговый рецепт закруток

Соленые огурцы. Фото: YouTube @Poradnyky

Предлагаем простой и надежный рецепт приготовления соленых огурцов. Засолить огурцы с этим рецептом очень легко, а получаются они очень вкусные и сочные. Причем получаются всегда и у всех, даже если у вы в консервации полный профан.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Советчики.

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Вам понадобится (для трехлитровой банки):

1,5-2 кг огурцов;

1-2 зонтика укропа;

6-8 листьев смородины и вишни;

корешок хрена;

6-7 зубчиков чеснока;

3 столовые ложки соли;

1,5 литра кипятка.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить специи, помыть огурцы и оставить их в холодной воде на несколько часов.

Специи для соленых огурцов. Фото: YouTube @Poradnyky

Затем в банке складываем специи и огурцы. Делаем это достаточно плотно.

Соленые огурцы в банке. Фото: YouTube @Poradnyky

Теперь приготовим маринад. Для этого доводим до кипения 1,5 л воды и добавляем соль. Горячим маринадом залить огурцы.

Соленый маринад для огурцов. Фото: YouTube @Poradnyky

Закрыть банки капроновыми крышками, закутать в полотенце и оставить до полного охлаждения. Затем поставит огурцы для хранения в прохладное место.

Банка с огурцами в полотенце. Фото: YouTube @Poradnyky

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