Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Самый простой рецепт соленых огурцов с хреном на зиму arrow

Самый простой рецепт соленых огурцов с хреном на зиму

23 июля 2024 00:15
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Хрустящие огурцы с хреном на зиму – пошаговый рецепт закруток
Соленые огурцы. Фото: YouTube @Poradnyky
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Предлагаем простой и надежный рецепт приготовления соленых огурцов. Засолить огурцы с этим рецептом очень легко, а получаются они очень вкусные и сочные. Причем получаются всегда и у всех, даже если у вы в консервации полный профан.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Советчики.

Читайте также:

 

Вам понадобится (для трехлитровой банки):

  • 1,5-2 кг огурцов;
  • 1-2 зонтика укропа;
  • 6-8 листьев смородины и вишни;
  • корешок хрена;
  • 6-7 зубчиков чеснока;
  • 3 столовые ложки соли;
  • 1,5 литра кипятка.

Способ приготовления

Сначала нужно подготовить специи, помыть огурцы и оставить их в холодной воде на несколько часов.

null
Специи для соленых огурцов. Фото: YouTube @Poradnyky

Затем в банке складываем специи и огурцы. Делаем это достаточно плотно.

null
Соленые огурцы в банке. Фото: YouTube @Poradnyky

Теперь приготовим маринад. Для этого доводим до кипения 1,5 л воды и добавляем соль. Горячим маринадом залить огурцы.

null
Соленый маринад для огурцов. Фото: YouTube @Poradnyky

Закрыть банки капроновыми крышками, закутать в полотенце и оставить до полного охлаждения. Затем поставит огурцы для хранения в прохладное место.

null
Банка с огурцами в полотенце. Фото: YouTube @Poradnyky

Раньше мы писали, почему для консервации категорически не подходит йодированная соль.

Еще мы рассказывали, как правильно стерилизовать банки и крышки для консервации — быстрые способы.

Рекомендуем ознакомиться с информацией, можно ли использовать яблочный уксус при консервации продуктов — полезные советы.

рецепты лайфхаки квашенные огурцы маринованные огурцы заготовка на зиму

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

9 июля 2024

14:53 Завтра Украину накроют дожди с грозами — народный синоптик Диденко предупредила об ухудшении погоды

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных