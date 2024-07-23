Хрустящие огурцы с хреном на зиму – пошаговый рецепт закруток

Самый простой рецепт соленых огурцов с хреном на зиму
Предлагаем простой и надежный рецепт приготовления соленых огурцов. Засолить огурцы с этим рецептом очень легко, а получаются они очень вкусные и сочные. Причем получаются всегда и у всех, даже если у вы в консервации полный профан.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Советчики.
Вам понадобится (для трехлитровой банки):
- 1,5-2 кг огурцов;
- 1-2 зонтика укропа;
- 6-8 листьев смородины и вишни;
- корешок хрена;
- 6-7 зубчиков чеснока;
- 3 столовые ложки соли;
- 1,5 литра кипятка.
Способ приготовления
Сначала нужно подготовить специи, помыть огурцы и оставить их в холодной воде на несколько часов.
Затем в банке складываем специи и огурцы. Делаем это достаточно плотно.
Теперь приготовим маринад. Для этого доводим до кипения 1,5 л воды и добавляем соль. Горячим маринадом залить огурцы.
Закрыть банки капроновыми крышками, закутать в полотенце и оставить до полного охлаждения. Затем поставит огурцы для хранения в прохладное место.
Раньше мы писали, почему для консервации категорически не подходит йодированная соль.
Еще мы рассказывали, как правильно стерилизовать банки и крышки для консервации — быстрые способы.
Рекомендуем ознакомиться с информацией, можно ли использовать яблочный уксус при консервации продуктов — полезные советы.
Читайте Новини.LIVE!