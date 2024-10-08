Найпростіший рецепт томатного соку на зиму — покрокове приготування

Томатний сік. Фото: Freepik

Шукаєте простий рецепт томатного соку на зиму? Цей спосіб приготування займає мінімум часу та зусиль, а результатом стане смачний і корисний домашній сік, який можна використовувати у різних стравах. Спробуйте, і у вашій коморі завжди буде запас натурального соку!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.

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Вам знадобиться:

помідори.

На 2 л соку:

сіль 0,5 ст. л.;

перець горошком 5-8 шт.;

лавровий листок 1 шт.

Спосіб приготування

Помідори порізати та подрібнити.

Нарізані помідори. Фото: скриншот YouTube @smachna_storinka

Сік перелитии в кастрюлю та поставити на вогонь. Додати сіль, цукор, лавровий лист та чорний перець. Довести до кипіння, варити 5-6 хвилин.

Приготування соку. Фото: скриншот YouTube @smachna_storinka

Розлити в стерилізовані банки та закрити.

Томатний сік. Фото: скриншот YouTube @smachna_storinka

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