Найпростіший рецепт томатного соку на зиму — покрокове приготування

Найпростіший рецепт томатного соку на зиму
Шукаєте простий рецепт томатного соку на зиму? Цей спосіб приготування займає мінімум часу та зусиль, а результатом стане смачний і корисний домашній сік, який можна використовувати у різних стравах. Спробуйте, і у вашій коморі завжди буде запас натурального соку!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.
Вам знадобиться:
- помідори.
На 2 л соку:
- сіль 0,5 ст. л.;
- перець горошком 5-8 шт.;
- лавровий листок 1 шт.
Спосіб приготування
Помідори порізати та подрібнити.
Сік перелитии в кастрюлю та поставити на вогонь. Додати сіль, цукор, лавровий лист та чорний перець. Довести до кипіння, варити 5-6 хвилин.
Розлити в стерилізовані банки та закрити.
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